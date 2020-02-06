　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

慶元宵　台南藏金閣拍賣會檜木提燈限時搶購

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲藏金閣2月8日拍賣會，為慶祝元宵節，2月限時搶購商品特推出由藏金閣木工手作10個檜木提燈及10個肖楠木手機架。（圖／記者林悅翻攝）

▲藏金閣2月8日拍賣會，為慶祝元宵節，2月限時搶購商品特推出由藏金閣木工手作10個檜木提燈及10個肖楠木手機架。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

藏金閣2月8日拍賣會，為慶祝元宵節，2月限時搶購商品特推出由藏金閣木工手作10個檜木提燈及10個肖楠木手機架，檜木提燈每個售價350元、肖楠木手機架每個售價150元，全館消費滿500元還有滿額禮贈送，消費2千元環保局更貼心加贈由美學班手工製作抗菌洗手的家事皂1塊。

台南市環保局說，此次拍賣會推出材質優且年代久遠的珍貴家具供競標，主題商品檜木多功能置物櫃是40年代的舊家具，以前年代書香世家，用來典藏書籍或擺放文件用，上下櫃共5層空間大可收納物件多，且散發出檜木淡淡的清香。

請繼續往下閱讀...

另外，台灣楠木大理石客廳6件組是60年代的舊家具，造型典雅是象徵生富裕家庭，都是值得典藏的優質老家具。此外本月主打腳踏車捷安特登山車，為鋁合金車架，18段變速，Tourney變速器，性能好很適合騎單車喜歡長途旅遊的朋友。

另以行動支付方式消費，憑收據還可兌換廚餘桶，方便家中將廚餘瀝乾後再回收。
環保局表示，兑換綠點1件物品加碼贈送牙膏1條活動，只有19個名額，請把握機會，前來兌換。

另為因應武漢肺炎疫情，藏金閣館內備有酒精噴劑可供民眾雙手消毒使用，也備有洗手乳供民眾清潔雙手，建議民眾參訪穿戴口罩以自我防護。

ET快訊
血友病童還是沒在名單！徐正文又整理「405人」提交
冷氣團來襲！明起變天「2時間點」急凍12°C　下周四全台有雨
隔離不滿14天！夫妻落跑「闖小三通」被攔　氣吼：要把我們餓死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

慶元宵　台南藏金閣拍賣會檜木提燈限時搶購

又有冷氣團！明起變天「2時間點」急凍12°C　下周四更強鋒面...全台有雨

寶貝兒從陸返台　婦隱瞞接觸史！醫急喊「不要當防疫漏洞」：病患應誠實

嘴太快惹禍！最容易說錯話的星座TOP5　害怕得罪人下次開口前多想三秒！

不想上班？心好累？快來「水豚君15周年特展」療癒一下

閨蜜超怕狗！童年「撞飛經歷」留陰影　她曝奇葩事蹟：不敢確認眼神

「還記得我嗎」！全民關注武漢肺炎　「非洲豬瘟」說話了：有13例驗出病毒

禁接陸客、出團中港澳虧大了！旅行業喊「每天都在失血」　交部將彌補3損失

駕馭能量！透過「七大快樂習慣」　掌管自己的人生

連千毅前老闆下標加送400口罩　實名制上線...直播高喊15字！臉友淚推

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

《女鬼橋》全新預告

向防疫人員致敬「謝謝您守護大家」　台北101連2天暖點燈：請保重自己

小屁狗歐告～愛玩「掛狗坐騎」 給朋友載著跑...特殊玩法網笑噴

WHO秘書長籲「沒理由限制出入境」再讚：若非中國努力，會有更多病例

修杰楷《天堂》想「早逝愛妻」想到哭　林予晞現身安慰：記得看我留給你的一切

慶元宵　台南藏金閣拍賣會檜木提燈限時搶購

又有冷氣團！明起變天「2時間點」急凍12°C　下周四更強鋒面...全台有雨

寶貝兒從陸返台　婦隱瞞接觸史！醫急喊「不要當防疫漏洞」：病患應誠實

嘴太快惹禍！最容易說錯話的星座TOP5　害怕得罪人下次開口前多想三秒！

不想上班？心好累？快來「水豚君15周年特展」療癒一下

閨蜜超怕狗！童年「撞飛經歷」留陰影　她曝奇葩事蹟：不敢確認眼神

「還記得我嗎」！全民關注武漢肺炎　「非洲豬瘟」說話了：有13例驗出病毒

禁接陸客、出團中港澳虧大了！旅行業喊「每天都在失血」　交部將彌補3損失

駕馭能量！透過「七大快樂習慣」　掌管自己的人生

連千毅前老闆下標加送400口罩　實名制上線...直播高喊15字！臉友淚推

鬆綁！口罩、耳溫槍等4大醫療器材進口自用　4月底前免使用許可證

隔離者衣物曬陽台！親友寄放物資鐵牛車統一拖運…隔離區發放

獨／他入住高雄旅店自我隔離　「大陸返台」業者驚怒：立刻退房！

網傳大陸船員下船「趴趴走」　台船駁斥謠言：全部禁止上岸

陸女發病10天才就醫！曾帶兒子到迪士尼樂園遊玩…確診武漢肺炎

武漢肺炎疫情傳播超越SARS四大原因　防控有4大招

多瘦5公斤！生理期減脂「3大關鍵時期」　還能改善經期鬱悶

HBL／北一女跑轟打天下　8強首要降低失誤

時代力量立委陳椒華關心大台南　拜會台南市議會

趕在疫情爆發返台投入中華隊　胡瓏貿：全力以赴

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

生活熱門新聞

快訊／台灣再確認2例武漢肺炎！

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

指揮官陳時中：今年醫院評鑑暫停！

發燒3天奔醫院　逼問：有人從中國回來啦

首例女台商：沒有人願意生病！我打破了0

印尼海關看護照搖頭「他靠杰倫過關了」

即／新北夫婦2日廈門入境！隔離未滿竟現身金門趴趴走

3縣市低溫特報！入夜雨又來元宵最冷12度　下周活躍鋒面近

直擊／北部檢疫所「1輛救護車駛出」直奔醫院

廠長靈敏一問！他曝口罩來源「1年份庫存」

陳時中坐鎮穩定防疫軍心 鋼鐵意志男兒淚

徐正文包機多3人！交大法律教授：可關7年

首例女台商出院「手寫信曝光」

武漢專機返台隔離生活曝　繭居套房三餐叫外送

更多熱門

相關新聞

台南偏鄉衛生所口罩販賣系統連線穩定

台南偏鄉衛生所口罩販賣系統連線穩定

台南市衛生局提醒民眾注意，龍崎區、南化區因無特約藥局由衛生所代為處理，上述兩所衛生所，假日時仍照常為當地鄉親服務，口罩實名制首日，衛生局長陳怡至龍崎區衛生所視察，發現衛生所販賣口罩動線與流程順暢，衛生所系統連線狀況佳，排隊動線與民眾購買秩序良好。

安南警破獲52人天九牌大型職業賭場

安南警破獲52人天九牌大型職業賭場

台南海砂屋倒塌奪1命！工人砸頭慘死

台南海砂屋倒塌奪1命！工人砸頭慘死

台南騎士揍人搶手機　轉頭落跑發不動機車

台南騎士揍人搶手機　轉頭落跑發不動機車

衛生局籲買口罩先電詢販賣時間

衛生局籲買口罩先電詢販賣時間

關鍵字：

元宵台南藏金閣拍賣會檜木提燈

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

怒轟台商包機「完全走樣」　蘇貞昌四點下令：未來「台籍弱勢」優先

快訊／台灣再確認2例武漢肺炎！

台女科學家領導開發武漢肺炎新藥

熊熊新歡曝光！「驗肌蹭吻調情」全被攝

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

指揮官陳時中：今年醫院評鑑暫停！

駭客駭入聯合國　放國旗寫Taiwan No1

影／桃園再傳2居家檢疫者違規　衛生局從重裁罰

發燒3天奔醫院　逼問：有人從中國回來啦

莉婭親上火線開戰：靠北！

3人突襲登機「其中1人就是肺炎確診」！焦糖哥哥爆氣

疫情衝擊產業...韓國瑜提「四大紓困」　

更多

最夯影音

更多
首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺
不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面