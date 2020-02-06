慶元宵　台南藏金閣拍賣會檜木提燈限時搶購

▲藏金閣2月8日拍賣會，為慶祝元宵節，2月限時搶購商品特推出由藏金閣木工手作10個檜木提燈及10個肖楠木手機架。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

藏金閣2月8日拍賣會，為慶祝元宵節，2月限時搶購商品特推出由藏金閣木工手作10個檜木提燈及10個肖楠木手機架，檜木提燈每個售價350元、肖楠木手機架每個售價150元，全館消費滿500元還有滿額禮贈送，消費2千元環保局更貼心加贈由美學班手工製作抗菌洗手的家事皂1塊。

台南市環保局說，此次拍賣會推出材質優且年代久遠的珍貴家具供競標，主題商品檜木多功能置物櫃是40年代的舊家具，以前年代書香世家，用來典藏書籍或擺放文件用，上下櫃共5層空間大可收納物件多，且散發出檜木淡淡的清香。

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另外，台灣楠木大理石客廳6件組是60年代的舊家具，造型典雅是象徵生富裕家庭，都是值得典藏的優質老家具。此外本月主打腳踏車捷安特登山車，為鋁合金車架，18段變速，Tourney變速器，性能好很適合騎單車喜歡長途旅遊的朋友。

另以行動支付方式消費，憑收據還可兌換廚餘桶，方便家中將廚餘瀝乾後再回收。

環保局表示，兑換綠點1件物品加碼贈送牙膏1條活動，只有19個名額，請把握機會，前來兌換。

另為因應武漢肺炎疫情，藏金閣館內備有酒精噴劑可供民眾雙手消毒使用，也備有洗手乳供民眾清潔雙手，建議民眾參訪穿戴口罩以自我防護。