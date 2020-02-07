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2對情侶摩鐵開趴「狂嗨21小時」！20歲女疑吸毒助興暴斃死在床上

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▲▼摩鐵。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲20歲女子跟男友在摩鐵開趴，突然暴斃死在床上，詳細案情仍待警方調查。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市一對情侶5日深夜11點多進入中和區的摩鐵開趴「吸毒配笑氣」，玩到6日早上7點多，又找來另一對男女進入房間「同樂」，同日上午11點多還向旅館人員要求延長入住，直到當天晚間8點多，情侶檔的女方（20歲）疑因吸毒過量暴斃倒在床上，其餘3人見狀嚇壞，趕緊將其送醫，經急救後仍宣告不治。

據了解，從事殯葬業的36歲林姓男子，案發當天開車載20歲盧姓女友到中和區中正路上的摩鐵開趴，在房內開心吸毒配笑氣，後來另一名33歲曾姓友人騎機車載20歲鄭女進入該房一起嗨。

4人一路玩到隔天晚間8點多，盧女疑因吸食K他命及笑氣過量，倒在床上失去意識，男友及2名友人見狀嘗試呼喚，發現她已無呼吸心跳，急忙將人送往台北馬偕醫院救治，最後仍回天乏術。

中和警分局解釋，目前死因及毒品來源還在查證中，至於死者家屬到場後無意見；2男1女製作筆錄時均坦承吸食毒品，由於警方在現場未查獲毒品，因此將3人採尿送驗，並報請新北地檢署刑事相驗，以釐清盧女死因及詳細案情。

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