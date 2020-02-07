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睡飽也能防疫！睡眠權威教4大招助眠法　睡好覺增強抵抗力

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睡覺,睡眠。（圖／達志／示意圖）

▲提升自我免疫力的方法之一，就是要有充足的睡眠，讓身體好好休息。（圖／達志／示意圖）

記者洪菱鞠／台北報導

對抗武漢肺炎，民眾一窩蜂搶購口罩，釀成「口罩之亂」，但不少醫師、專家都呼籲，勤洗手更重要，能直接有效防止接觸感染。外在防疫要做好，提升自我免疫力也不能忽視，其中最簡單的方法之一就是睡個好覺，國際睡眠科學與科技協會理事長江秉穎表示，每天充足的睡眠能有效增加身體的免疫力和抵抗力。

江秉穎在三民書局出版的新書《一級睡眠術》中提及，充足的睡眠可以顯著增加人體血液裡的T淋巴細胞和B淋巴細胞，這兩類細胞是免疫力的主要來源，如果想增強免疫力，健康且充足的睡眠比吃任何保健食品或藥物都來得更有效且安全。

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《一級睡眠術》（圖／三民書局提供）

▲國際睡眠科學與科技協會理事長江秉穎，在書中分享幫如何獲得好眠。（圖／三民書局提供）

最近新聞全都和武漢肺炎疫情有關，看著確診人數不斷往上攀升，部分民眾可能因此產生焦慮，擔憂自我防疫工作做不好，導致夜裡都睡不安穩，對於惶恐不安難入眠的人，江秉穎提供4大助眠方法，提高睡眠品質。

1、有效運動促進好眠：提高體溫使人容易進入深度睡眠，且可有效提高睡眠品質。另一目的是要讓核心體溫上升0.5度，透過在上午起床後、傍晚日落前運動，將白天與晚上的差距做出來，晝夜節律變化就會比較明顯，晚上就會比較容易入睡。
*改善睡眠最佳運動時間：上午起床後，傍晚日落前（不要在睡前1小時進行激烈運動）
*改善睡眠最佳運動量：每周3～4次，每次20～30分鐘以上

2、咖啡最好要在下午4點前喝完：咖啡因的半衰期對一般成年人來說是3到7小時，建議睡前7小時別喝咖啡。

3、多吃富含色胺酸的食物：富含色胺酸（Tryptophan）的食物有助於睡眠。例如牛奶、豆腐、雞蛋、魚、香菇、葵花子、南瓜子、黑芝麻、黃豆、小米等。另有一些具有安神、鎮靜功效的食物有助於睡眠，如核桃、蓮子、香蕉等。

4、放鬆助眠法：靜坐、冥想、深呼吸都有助於睡眠。睡前也可以在床頭櫃上放精油或剝開的柑橘，其芳香氣味有助於鎮靜中樞神經，幫助入眠。

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