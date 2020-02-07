25歲女警服務區舉牌「不留疫情留感情」　減緩駕駛人焦慮感

▲女警樂丹維在車留中舉牌，「不留疫情留感情」。（圖／翻攝自新浪）

實習記者施怡妏／綜合報導

大陸武漢肺炎持續延燒，為了控制疫情，各地都在全力防疫，浙江舟山一位女警在金塘服務區舉著大牌子，上面寫著「檢查站前停一停，不留疫情留感情」，短短兩句話，希望在等待測量體溫的民眾可以耐心等後，並減緩駕駛人的焦慮。

根據報導，舟山位於浙江省東北部的島城，舟山的跨海大橋是寧波入島的唯一通道，所以橋上的服務區就成了「舟山市防控疫情的防線」，便在此設置疫情檢察站。每輛車子都必須經過檢查才可以通過，但這裡的車流量大，光是1月26日至2月4日就檢查了3.7萬輛車，測量體溫8.5萬人次。

▲樂丹維溫暖的舉動讓她一夕爆紅。（圖／翻攝自新浪）

若想要進入舟山就必須排隊等待，有不少車主在等待過程中出現不耐煩或是不願配合的情況，負責交通管制的25歲女孩樂丹維自發性的在服務區舉著宣傳標語牌，「檢查站前停一停，不留疫情留感情」，希望可以緩解駕駛的焦躁心情。

這樣的舉動讓他在網路上爆紅，很多人經過時都會搖下車窗，為她加油打氣。根據了解，樂丹微在同事眼中是有點靦腆又內向的女孩，沒想到竟然有勇氣舉著牌子在大馬路上。她表示，「沒想到一個小小的舉動可以溫暖那麼多人，這讓我感到很開心。」