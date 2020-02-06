台南高鐵站泰達幣交易1500萬搶案破了　9嫌落網追回613萬

▲台南市歸仁分局、刑事局警方，經2個多月追查，破獲高鐵台南站1500萬元強盜案，逮獲9名犯嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

發生在2019年11月在高鐵台南站廣場，假面交泰達幣真強盜1500萬元案，經台南市歸仁分局、刑事局警方，經2個多月追查，破獲該強盜案，緝獲高姓男子等9名犯嫌，查扣作案3部賓士車、行動電話，追回贓款613萬餘元，全案依強盜罪嫌送辦。

警方說，葉姓被害人於2019年11月27日晚上8時起，在LINE通訊軟體上與不熟識的買方，商議以新台幣30.05元兌換虛擬貨幣泰達幣1顆，經雙方談妥價錢數量，由被害人以1500餘萬元現金，向對方購買虛擬貨幣泰達幣共50萬顆，並約定見面現金交易。

被害人於11月28日下午5時41分許與劉姓妻子，將現金分裝於行李箱及背包，依約與不詳歹徒在台灣高鐵台南站前廣場，進行虛擬貨幣泰達幣交易，過程中由車上副駕駛座之歹徒下車與被害人面談交易，歹徒以清點現金為由，要求被害人搭上歹徒所駕駛懸掛失竊車牌之黑色賓士自小客車，方便清點現金，惟被害人上車後驚覺歹徒欲搶劫所攜帶之現金1500餘萬元，被害人為防護財物，即拉開車門欲逃離，然犯嫌加速駛離，並把被害人推出車外，導致被害人身體多次擦挫傷，犯嫌強盜財物得逞後駕車逃逸。

歸仁分局案發後與刑事局第8大隊組成專案小組，分工持續積極調查，專案小組於案發後報請台南地檢署篤股檢察官徐書翰指揮偵辦，循線掌握相關犯嫌藏匿處所，投入大量警力調閱相關影像及犯嫌交往關係，全力查緝；歷經2個多月抽絲剝繭，於5日止在台南市歸仁區成功七街、新北市三峽區有木路等處，陸續將涉案犯嫌高、劉、凃、謝、蔡、吳、周、郭、楊等9人查緝到案，經調查後已先行移送台南地檢署偵辦，並經台南地院裁定羈押禁見，且查扣賓士自小客車3部、贓款新台幣613萬4,600元、作案用行動電話等。

警方呼籲民眾投資虛擬貨幣除潛藏投資風險外，現金交易衍伸詐欺強盜案屢見不鮮，投資虛擬貨幣前應多方評估，避免觸法或被害。

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