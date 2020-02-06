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土耳其客機斷3截！　強風硬降衝出跑道1死157傷

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▲▼土耳其客機強風硬降落！　滑出跑道「機身斷3截」1死157傷。（圖／路透）

▲飛機衝出濕滑跑道後，仍高速滑行，最後墜下30到40公尺深的地面。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

土耳其飛馬航空（Pegasus Airlines）一架飛機5日發生意外，於伊斯坦堡薩比哈•格克琴國際機場（Sabiha Gökçen International Airport）降落時，因為跑道滑濕而失控衝出墜毀，機身斷成3截，至少1人死亡，157人受傷。

客機隸屬於廉航飛馬航空，為波音737-86J機型，當天機上乘載6名組員和177名旅客，稍早從土耳其西部省分、愛琴海城市伊斯麥（Izmir），飛往東北方的伊斯坦堡。

路透社引述當地記者報導，飛機失事後，一名重傷病患被送往醫院仍搶救無效，其餘傷者均不嚴重。伊斯坦堡州長葉里卡亞（Ali Yerlikaya）表示，傷者被分別送往18所醫院。

▲▼土耳其客機強風硬降落！　滑出跑道「機身斷3截」1死157傷。（圖／路透）

▲▼機身斷成3截，旅客及機組員紛紛從斷裂出爬出，包括十數名孩童。（圖／路透）

▲▼土耳其客機強風硬降落！　滑出跑道「機身斷3截」1死157傷。（圖／路透）

葉里卡亞說明，飛機降落跑道進行滑行時，因為天況惡劣、地板滑濕難以控制，出跑道終端後還滑行了至少50公尺，最終墜落30至40公尺深的地面。土耳其NTV電視台指出，當時風況強烈，還有另外2架盤旋在機場上空的飛機，正在等待風勢減弱，但該架即將失事的客機不顧尾風強勁，執意降落。

電視台播出的影片中，機身和機尾出產生巨大裂縫，乘客必須從斷截處爬出，並由緊急應變小隊救援。另一段影片中，飛機機身起火，不過官媒報導消防員已在第一時間撲滅火勢。

飛馬航空則在一項聲明中表示，飛機的確沖出跑道墜毀，目前所有乘客均已被救出。公司女發言人僅簡短回應媒體，並未進一步透露詳情。

►快訊／機身「斷成兩截」！　土耳其伊斯坦堡客機衝出跑道

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