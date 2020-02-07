香港預定3月2日開學　考評局：盼DSE能如期在7月放榜

▲武漢肺炎疫情持續蔓延。（圖／武漢市第一醫院）

記者楊庭蒝／綜合報導

因應武漢肺炎影響，香港考試及評核局在6日宣布，2020年香港中學文憑考試（DSE）當中的24個甲類科目筆試將如期舉行，首場筆試在3月27日，體育科、音樂科實習考試和部分語文科口試則延期。對此香港教育局局長楊潤雄表示，目前還在觀察疫情，暫定所有學校在3月2日開學，至於DSE的部分希望能維持7月放榜，減少考生報考歐美大學的影響。

根據《香港01》報導，當局釋出2項方案，第1項方案是各科筆試及英文科口試如期舉行，放榜日期延後一周，暫定試7月15日；第2項方案則是各科考試皆延期舉行，語文口試則取消，由考評會按照比例調整中、英文其餘試卷分數的比重，最後考評會決議實施第1項方案。

考評局公告指出，如果教育局在觀察之後，認為3月2日不適合開學，那DSE就會採取第2個方案舉辦，也就是所有考試延期1個月，部分語文口試可能會取消，考評局在與教育局會盡早公布相關安排。

▲香港教育局局長楊潤雄。（圖／翻攝自Facebook／kevinyhyeung）

楊潤雄表示，在3月2日開學之後會與學校建立緊密的溝通管道，確保能有足夠的衛生物資，關於DSE的部分，為了不影響要報考國外學校的考生，所以不管選擇哪個方案，大原則都是希望不影響放榜日期，

考評局秘書長蘇國生也表示，方案1是目前最佳的選擇，在與各校開會討論之後，有非常多校方都願意提供考場支援考試，相當感謝，到時候開時考試時，不管是應試的考生還是考場工作人員，都要注意衛生，除了戴口罩應試外，在第1節考試時也要量體溫，如果有發燒的症狀就不應該應試。