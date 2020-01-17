怕雨淋影響價格！菜農找移工搶收遭開罰60萬…他喊冤「幫忙」提訴訟　結局扭轉

▲台南一名菜農為了搶收找來認識的越南移工幫忙，遭開罰60萬元。（示意圖／記者傅誠攝）

記者戴若涵／高雄報導

台南一名李姓菜農2018年1月初為了搶救被雨淋到的美生菜，找來認識的越南籍移工幫忙，沒有給予薪資僅提供便當，被移民署台南市專勤隊以違反《就服法》為由，開罰60萬元，他不服提出訴願遭駁回，決定再提行政訴訟，終於勝訴撤銷罰單。可上訴。

判決指出，2018年1月6日李姓菜農見種植的美生菜受雨淋，擔心影響價格，趕緊趁休假日進行搶收，期間找來認識的越籍移工幫忙，對方再揪3名越籍友人前來幫忙，搶收完畢後，一行人坐在田裡吃著李男提供的便當，孰料，移民署台南市專勤隊突然出現，指稱李男非法聘雇外籍移工。

儘管李男表示，雙方是朋友關係，4人是主動幫忙農務，並沒有提供只提供便當，4名外籍移工也出面作證，是幫忙性質，但移民署台南市專勤隊仍依《就業服務法》裁處李男60萬元罰鍰。李男先是提出訴願，但遭駁回，他決定提起行政訴訟。

高雄高等行政法院指出，就業服務法第44條明文禁止非法容留未經許可之外國人從事工作，旨在保障國民工作機會，但我國目前農業人力短缺是眾所皆知的事實，認為李男僅在農忙時請該4名外籍移工幫忙採收美生菜，對妨礙本國人就業的影響，跟經年累月僱用非法外籍移工者無法比擬，決定撤銷處分。可上訴。

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