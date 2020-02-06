70歲阿嬤網戀「伊拉克飛行員」　一箱美金要給你！險遭詐20萬

▲土地銀行竹南分行謝姓女行員，因機警識破詐騙集團手法，成功守住老婦20萬元；竹南分局副分局長張中，親自前往銀行頒發獎狀。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮1名老婦（70歲），因為在網路上認識1名自稱是「伊拉克飛行員」的男子，積極展開溫柔攻勢，將老婦哄的心花怒放；近日男子表明要送一箱美金給老婦，因人在外地不便支付運費，遂請老婦前往銀行匯款近20萬運費，幸虧行員機警識破並苦口婆心的勸導老婦，才讓范婦恍然大悟，成功阻止詐騙。

竹南警方表示，日前接獲土地銀行竹南分行謝姓行員報案，稱有1名老婦人，疑似遭詐騙臨櫃匯款新臺幣20萬元，警員吳心雅、王景威立即趕往現場了解；經了解，老婦利用臉書認識1名男網友且自稱自己是伊拉克飛行員，欲寄一箱裝有美金的包裹予老婦。

警方說，因這名男子辯稱自己位於伊拉克戰區不便支付運費，請老婦先行支付運費（新臺幣20萬元），經員警告知該帳戶已被列為警示帳戶，並向其提供民眾受詐騙之真實案例，范婦終於恍然大悟，對員警及行員的積極熱心作為非常感激。

竹南分局表示，土地銀行竹南分行此次協助阻詐成功，特別頒發感謝狀，感謝金融機構阻詐並報警處理，成功有效阻絕民眾受騙；並呼籲民眾遇到網友要求借錢或投資時務必提高警覺，最好秉持「見面再談，匯錢免談」的原則，不要被網友單方面的說詞沖昏頭，以免賠了錢財又傷心，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

►偷偷分享少女秘密！

►口罩實名制上路！苗縣造橋鄉民無藥局可買 衛生所協助「200個秒殺」