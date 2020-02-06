影／口罩實名制上路！苗縣造橋鄉民無藥局可買　衛生所協助「200個秒殺」

▲苗栗縣造橋鄉因無健保藥局可買口罩，統一在衛生所販賣；民眾一早前來排隊，200個口罩不到1個小時全部銷售一空。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

為因應武漢肺炎防疫問題，中央從6日開始，民眾可持健保卡到各地健保藥局購買，每人限購2片；苗栗縣造橋鄉地區因為無健保藥局，所以在造橋鄉衛生所統一販售口罩；一早不到7點就有民眾陸陸續續前來排隊，衛生所先發放100張號碼牌，開始不到1個小時，所配給的200個大人用口罩及50個兒童口罩通通售完。

苗栗縣造橋鄉衛生所主任連麗嵐表示，因應這一波口罩實名制的販售，衛生所如臨大敵，從5日下午便開始安排民眾動線，既要維持衛生所原有的任務，又要劃分來買口罩民眾的區域，每位同仁都不敢鬆懈；雖說每日只有200個口罩配給販售，但一切還是得按照規矩來，以免造成不必要的誤會。

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▲衛生所人員前一日已將口罩分裝完畢，民眾也井然有序的排隊購買。（圖／記者黃孟珍攝）

連麗嵐說，衛生所6日上午9點30分開始販售口罩，有不少民眾7點多就已經來排隊，同仁趕緊先發放100位的號碼牌，但因為每人限購2個，又可以代理1位家屬購買，所以只到50多號就已經賣光了，不過連請民眾不必擔心，每日還是會有足夠的口罩數量讓民眾購買。

除了造橋鄉衛生所外，竹南地區的健保藥局也是大排長龍，雖沒有發生民眾搶購現象，但開賣時間一到，健保系統有連不上線的狀況發生，一度造成工作人員的緊張，所幸電腦塞車狀況慢慢解除，也順利將第一波口罩販賣工作完成；但還是有民眾表示，口罩的配量太少而且各家藥局開賣時間都不同步，民眾都不知道可以幾點來買；業者也呼籲民眾，只要政府配額足夠，大家不用擔心買不到口罩；也希望民眾可以盡量把口罩留給生病的體弱人員，讓大家都可以為抗疫盡一份力量。

▲▼竹南地區的健保藥局一早也出現排隊購買人潮，民眾也都有秩序的排隊購買。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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