　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

天津武清區人民醫院封控！973位醫護、患者全被隔離…發熱門診流程出錯

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲新型冠狀病毒持續擴散。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

天津市武清區日前確診1例患者，但因發熱門診流程管理不嚴，最終導致醫院封控。官方確認，經過對人員分類和深入排查，武清區人民醫院梳理需管控隔離人員973人，其中739人轉到集中隔離點進行觀察隔離，234名患者則實行住院隔離治療。

天津防控指揮部2月6日召開記者會，通報了因第70例確診患者引發的事件。通報表示，2月1日上午10時，一患者因發熱、咳嗽一周，由北辰區乘坐多元計程車赴武清，10點32分到達武清區人民醫院發熱門診就診。

該患者就診過程中，接診醫生多次詢問流行病學史無異常，胸片檢查及血常規檢查均提示細菌性肺炎，經胸CT檢查後，綜合判定為普通發熱患者，安排患者在呼吸內科住院治療。

武清區疾控中心2月3日晚對該患者進行了新冠病毒核酸檢測，4日凌晨3點20分發現結果顯示弱陽性，隨後將標本送至市疾控中心複核，複核結果也顯示為弱陽性。

市疾控中心專家2月4日到區人民醫院，現場對患者的防控處置措施進行指導，下午再次採樣送至市疾控中心進行核酸檢測，結果為陰性。次日，市疾控中心再次取樣檢測，檢測結果為陽性後將該患者轉至海河醫院救治，確認患者為第70例確診病例。

▲▼ 武漢肺炎。圖為武漢醫療治療中心（Wuhan Medical Treatment Center）人員22日外出丟棄感染廢棄物。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢醫療治療中心（Wuhan Medical Treatment Center）人員22日外出丟棄感染廢棄物。（圖／達志影像／美聯社）

天津防控指揮部在記者會上表示，這樣的診治療程表面看不出什麼問題，實質上卻在操作過程中存在著問題。在記者會上，武清區委常委、常務副區長吳麗祥坦承，「該病例對發熱門診流程管理有3點警醒和教訓，一是對發熱門診病人的鑑診要極為慎重，特別是需要收治到普通住院病房進一步治療的病人，必須通過專家組會診研判後，謹慎決策，這個病例沒有經過專家會診和病例討論；二是這個患者的病例，住院以後實際上是跟他的哥哥收治在同一個病房，這樣就形成一個交叉感染風險，他的哥哥現在已經經過三次核酸檢驗，目前結果都顯示為陰性，他也作為密切接觸者正在隔離治療，這種治療方式也暴露出我們醫院在診治過程中警惕性不強，操作也不規範；三是發熱病人的鑑診，如需進行進一步檢查，比如CT、B超等方式，一定要與普通門診和病區隔離，堅決不能離開發熱門診的防護範圍。」

後經過對人員分類和深入排查，武清區人民醫院梳理需管控隔離人員973人，其中739人轉到集中隔離點進行觀察隔離，234名患者則實行住院隔離治療。目前，武清區所需集中醫學觀察點準備工作已經就緒，在流行病專家的指導下，正在組織相關隔離人員陸續安全轉移。

市新型冠狀病毒感染肺炎市級醫療救治專家組組長吳琦表示，該病例給廣大醫護人員帶來了思考和啟示，「作為一個新發疾病，對醫生是全新挑戰，會帶來很多鑑別診治和治療上的困難；因此，特別特別希望我們醫護人員，保持足夠警惕，用最大責任感來應對更加複雜的情況。」同時，吳琦也呼籲，就診患者要向醫生詳細介紹情況。

▲1-武漢肺炎防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

ET快訊
「首批名單未符合說好優先順序！」　蔡英文：台灣沒有政治考量
李文亮34歲染疫亡「妻正懷二胎」…首揭疫情被斥造謠　死訊引燃
Keanna握毀滅性證據！警告莉婭「妳該緊張」：影片比八點檔
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「真的很傷心！」　徐正文深夜發臉書33字嘆：人心比病毒可怕

廣東出現首起死亡病例　患糖尿病、曾接觸湖北返鄉人員

天津武清區人民醫院封控！973位醫護、患者全被隔離…發熱門診流程出錯

8名最早發現疫情的醫生1人死了！李文亮「傳訊告誡」內容曝光...隔天卻遭傳喚

「吹哨人」李文亮逝世　網88萬條留言湧武漢中心醫院：一路走好

李文亮34歲染疫亡「妻正懷二胎」！首揭疫情對外警告被斥造謠…死訊引燃網怒火

「清流哥」武漢方艙醫院淡定看書　爆紅高學歷被起底

快訊／確診破30000人！　武漢肺炎陸一日新增3143例、73死

武漢醫護「裸奔救援」！加護病房幾乎全滅　農婦沒錢「放棄治療等死」

武漢肺炎抗病毒特效藥瘋傳　鍾南山籲「一定要通過倫理審查」

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

到日本淡路島「火影樂園」學忍術！看鳴門漩渦、無敵海景爽嗑舒芙蕾

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

台灣再確認2例武漢肺炎！　北部40多歲男、20多歲女染疫

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

「真的很傷心！」　徐正文深夜發臉書33字嘆：人心比病毒可怕

廣東出現首起死亡病例　患糖尿病、曾接觸湖北返鄉人員

天津武清區人民醫院封控！973位醫護、患者全被隔離…發熱門診流程出錯

8名最早發現疫情的醫生1人死了！李文亮「傳訊告誡」內容曝光...隔天卻遭傳喚

「吹哨人」李文亮逝世　網88萬條留言湧武漢中心醫院：一路走好

李文亮34歲染疫亡「妻正懷二胎」！首揭疫情對外警告被斥造謠…死訊引燃網怒火

「清流哥」武漢方艙醫院淡定看書　爆紅高學歷被起底

快訊／確診破30000人！　武漢肺炎陸一日新增3143例、73死

武漢醫護「裸奔救援」！加護病房幾乎全滅　農婦沒錢「放棄治療等死」

武漢肺炎抗病毒特效藥瘋傳　鍾南山籲「一定要通過倫理審查」

「真的很傷心！」　徐正文深夜發臉書33字嘆：人心比病毒可怕

霸住11個月！房東一開「眼前景象傻眼」　男嗆：不給錢，就賴著不走

蔡英文喊話國人：不需要恐慌！同心協力下能安然度過疫情挑戰

美環為何總耽溺幻想之中？　看《櫻桃小丸子》的心理防衛機制

買口罩先查再出門　北市公布健保特約藥局營業、販售時間一覽表

武漢肺炎失控⋯手搖飲「送暖醫護人員」連3波！每日限量百杯憑證免費喝

武漢包機返台需「登機前檢疫」　6位護理義勇軍隨時可出發！

第二批武漢包機何時飛？　蔡英文：要再確認兩個原則

那霸不給停！寶瓶星號外海「繞圈圈16小時」　完整軌跡圖曝光

85歲嬤畢生願望是「見企鵝」　偶像降臨圓夢…她最真實反應超可愛

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

大陸熱門新聞

更／吹哨人李文亮確診…晚間過世

國台辦：東航申請3天執飛5航班

陸配確定被第二梯包機除名　她淚訴

陸女發病10天才就醫！曾帶兒子到迪士尼樂玩

「吹哨人」李文亮過世　數萬網友出征湖北官員

即／確診破30000人！　武漢肺炎陸增3143例、73死

李文亮心跳停止3hrs　搶救無效病逝

武漢「方艙醫院」內部照流出　管理員：出事概不負責

國台辦批阻包機　陸委會：防疫非兒戲

李文亮34歲染疫亡「妻正懷二胎」！

武漢醫護「裸奔救援」　加護病房幾乎全滅

國台辦：台灣應盡速讓湖北台胞返鄉

李文亮病逝　微博停在「確診了」

提供1600張床位！雷神山醫院進入移交階段

更多熱門

相關新聞

第二批武漢包機何時飛？　蔡英文：要再確認兩個原則

第二批武漢包機何時飛？　蔡英文：要再確認兩個原則

武漢肺炎疫情持續延燒，總統蔡英文7日上午到指揮中心慰問同仁，並針對外界關心的口罩、武漢台商返台等議題進行回應。對於第二架武漢包機何時飛，蔡英文表示，會與對方確認兩個原則。

廣東出現首起死亡病例

廣東出現首起死亡病例

為什麼一周只能買兩個口罩？

為什麼一周只能買兩個口罩？

WHO頻矮化台灣...蔡英文嗆：台灣站在防疫第一線！值得國際對我們尊重

WHO頻矮化台灣...蔡英文嗆：台灣站在防疫第一線！值得國際對我們尊重

郵輪20旅客得武漢肺炎還進基隆趴趴走…廟口夜市大消毒

郵輪20旅客得武漢肺炎還進基隆趴趴走…廟口夜市大消毒

關鍵字：

武漢肺炎醫院封控天津隔離

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Keanna握有毀滅性證據！警告莉婭：影片比八點檔精彩

更／吹哨人李文亮確診…晚間過世

美新藥抗武漢肺炎　陳時中：會送來台

鑽石公主號新增41名確診　累計61人感染

女星為千萬代言「假掰裝熟」2線索指向范瑋琪！

台灣人莫斯科戴口罩　遭毆打辱罵

國台辦：東航申請3天執飛5航班

發燒3天奔醫院　逼問：有人從中國回來啦

藥局囤積口罩　老闆曝關鍵說話了

鴻海：旗下導入口罩生產線　日產200萬片

又有冷氣團！明起南下2時間點最冷

WHO上挺台灣　美大使首度為台發聲

巧克力長蛆！廠商後續處理被2萬人讚爆

柯佳嬿《想見你》演技獲肯定　坤達是幕後推手

台東貴賓遭丟釋迦攤　關籠害怕哭

更多

最夯影音

更多
直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了
都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面