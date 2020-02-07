天津武清區人民醫院封控！973位醫護、患者全被隔離…發熱門診流程出錯

▲新型冠狀病毒持續擴散。（圖／達志影像／美聯社）



記者鄭思楠／綜合報導

天津市武清區日前確診1例患者，但因發熱門診流程管理不嚴，最終導致醫院封控。官方確認，經過對人員分類和深入排查，武清區人民醫院梳理需管控隔離人員973人，其中739人轉到集中隔離點進行觀察隔離，234名患者則實行住院隔離治療。

天津防控指揮部2月6日召開記者會，通報了因第70例確診患者引發的事件。通報表示，2月1日上午10時，一患者因發熱、咳嗽一周，由北辰區乘坐多元計程車赴武清，10點32分到達武清區人民醫院發熱門診就診。

該患者就診過程中，接診醫生多次詢問流行病學史無異常，胸片檢查及血常規檢查均提示細菌性肺炎，經胸CT檢查後，綜合判定為普通發熱患者，安排患者在呼吸內科住院治療。

武清區疾控中心2月3日晚對該患者進行了新冠病毒核酸檢測，4日凌晨3點20分發現結果顯示弱陽性，隨後將標本送至市疾控中心複核，複核結果也顯示為弱陽性。

市疾控中心專家2月4日到區人民醫院，現場對患者的防控處置措施進行指導，下午再次採樣送至市疾控中心進行核酸檢測，結果為陰性。次日，市疾控中心再次取樣檢測，檢測結果為陽性後將該患者轉至海河醫院救治，確認患者為第70例確診病例。

▲武漢醫療治療中心（Wuhan Medical Treatment Center）人員22日外出丟棄感染廢棄物。（圖／達志影像／美聯社）

天津防控指揮部在記者會上表示，這樣的診治療程表面看不出什麼問題，實質上卻在操作過程中存在著問題。在記者會上，武清區委常委、常務副區長吳麗祥坦承，「該病例對發熱門診流程管理有3點警醒和教訓，一是對發熱門診病人的鑑診要極為慎重，特別是需要收治到普通住院病房進一步治療的病人，必須通過專家組會診研判後，謹慎決策，這個病例沒有經過專家會診和病例討論；二是這個患者的病例，住院以後實際上是跟他的哥哥收治在同一個病房，這樣就形成一個交叉感染風險，他的哥哥現在已經經過三次核酸檢驗，目前結果都顯示為陰性，他也作為密切接觸者正在隔離治療，這種治療方式也暴露出我們醫院在診治過程中警惕性不強，操作也不規範；三是發熱病人的鑑診，如需進行進一步檢查，比如CT、B超等方式，一定要與普通門診和病區隔離，堅決不能離開發熱門診的防護範圍。」

後經過對人員分類和深入排查，武清區人民醫院梳理需管控隔離人員973人，其中739人轉到集中隔離點進行觀察隔離，234名患者則實行住院隔離治療。目前，武清區所需集中醫學觀察點準備工作已經就緒，在流行病專家的指導下，正在組織相關隔離人員陸續安全轉移。

市新型冠狀病毒感染肺炎市級醫療救治專家組組長吳琦表示，該病例給廣大醫護人員帶來了思考和啟示，「作為一個新發疾病，對醫生是全新挑戰，會帶來很多鑑別診治和治療上的困難；因此，特別特別希望我們醫護人員，保持足夠警惕，用最大責任感來應對更加複雜的情況。」同時，吳琦也呼籲，就診患者要向醫生詳細介紹情況。