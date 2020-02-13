繼續關！確診還趴趴走害107人隔離　山東確診男痊癒出院...警方秒帶走

▲山東濰坊確診男子痊癒後，遭到警方帶走。（圖／翻攝《愛青島》）

記者曾俊豪／綜合報導

山東濰坊一名感染新冠肺炎的張姓男子，日前因為故意隱瞞旅行史和接觸史，導致醫院68名醫務人員和其他49名人員被隔離觀察，遭到警方立案偵查。經過治療，這名確診男子12日正式康復出院，不過，才剛踏出醫院大門，他就因涉嫌以危險方法危害公共安全罪移交公安機關。

《人民日報》報導，這名男子「張某芳」於2020年1月17日至20日離前往安徽省蚌埠市，回山東途中曾聚餐。1月21日因咳嗽、頭疼就診於某某附屬醫院。2月2日經核酸檢測，結果為陽性，經專家組評估，確認為新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。

不過，他回到濰坊後，先是不配合當地社區調查，之後就醫面對醫師問診， 還刻意隱瞞個人旅行史和人員接觸史，導致與他接觸的多人存在被傳染的嚴重危險。經過相關部門排查，他共接觸某附屬醫院68名醫務工作者，和某花園小區、某帝景小區、某4S店等49名人員，相關人員全部實行隔離觀察。

事發之後，當地公安機關認為，張某芳的行為違反了《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國傳染病防治法》，涉嫌以危險方法危害公共安全罪。不過，當時張某芳已經因為確診遭到院方隔離治療。

報導指出，因刻意隱瞞個人旅行史和人員接觸史，張某方最終導致跟他接觸的17人被確診或成為疑似病例。他12日康復出院後，就立刻被警方帶走，將以危險方法危害公共安全罪調查。

依照《中華人民共和國刑法》，犯以危險方法危害公共安全罪，尚未造成嚴重後果的，處3年以上10年以下有期徒刑。若致人重傷、死亡或者使公私財產遭受重大損失的，處10年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。