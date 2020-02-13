蔡英文運氣好？　王世堅酸趙少康：他這是創傷症候群

▲王世堅。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者張乃文／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒，台灣確診人數少於日本、新加坡等地，資深媒體人趙少康10日卻在政論節目中表示，這是因為總統蔡英文的「運氣好」。台北市議員王世堅PO文反酸趙是「創傷症候群」，因為2020年民進黨勝選，對他來說是一大創傷，否則怎麼會說出這樣的話？

王世堅13日在臉書放上一段政論節目的影片談到，趙少康稱蔡英文防疫「只是運氣好」，他這叫「創傷症候群」，因為民進黨2020勝選，他身為藍營名嘴之首，在他心裡那塊小田地就是打死不接受民進黨執政。王世堅認為，在趙少康那麼優越的藍營名嘴首領的看法裡，他一律把民進黨視為草包政黨，2020年民進黨勝選，對他來講是一大創傷，否則他今天怎麼會講出這樣的話？

王世堅解釋，趙少康好歹昔日曾與前總統陳水扁、前台北市長黃大洲三強鼎立，當時的他意氣風發，稱得上是一方之霸，幾十年下來他身為媒體人對於民進黨執政批評，這也是他的職責。王世堅質疑，但奇怪的是，他的標準常常變來變去，套在民進黨身上就大殺四方，但是那個標準套在他們國民黨，他卻連一個字都沒有批評。

「最重要的是，趙少康抹煞了第一線防疫醫護人員的努力」，王世堅怒指，趙少康對不起這些優秀努力的公共衛生醫護人才，他們的努力全被趙少康一句話打翻了！

其他人也看了這些...

► ET民調／4成6民眾買不到口罩會恐慌 69.6％認同實名制購買

► ET民調／想的跟范瑋琪不一樣 81.8%民眾支持政府禁口罩出口

其他相關新聞...



► ET民調／武漢二次包機？ 70.5%認為政府應全力協助滯留者包機返台

► ET民調／87％民眾認為武漢病毒如嚴重擴散 兩岸交通應該全面終止

►超越藍綠，就靠她了