困寶瓶星號「漂流外海5天」！星光一班歌手劉明峰今下船：最想跟媽媽吃飯

記者郭世賢／基隆報導

寶瓶星號8日抵達基隆港，經128人採檢送驗後，最後檢測結果均為陰性，因此船上1700多名旅客也於當日全數下船，而星光一班歌手劉明峰也在該艘船上，不過由於他也屬於郵輪上的工作人員，因此沒有與旅客一同下船，引發外界關心。對此，劉明峰先是於11日以影片向大家報平安，並於13日成功下船回家。

▲劉明峰從寶瓶星號下船。（圖／記者郭世賢翻攝）

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劉明峰13日成功下船回家，在接受媒體採訪時表示，「其實我都有在運動，我每天還是在上班，還有排練，一切都還好」而他也提到，「站在台上唱歌，台下觀眾反應很直接，表情有寫在臉上，多數人滿放鬆，少數人心裡有一點不安，當時表演完下來跟他們說請不要擔心要對防疫有信心，我相信我們可以回家。」

劉明峰表示，「本來是想說過年期間沒有回家，沒有吃到年夜飯，想說回家看看家裡是否無恙，但無法下船，心情很忐忑」而他也說，「回家第一件事想洗澡，想跟媽媽吃飯，媽媽煮的麵很好吃。」

另外，劉明峰也曾於11日拍攝影片，祝福鑽石公主號上的所有人員，而他13日時也再度表示，「其實現在這個情勢滿嚴峻的，上面這麼多人確診，唉！滿為他們擔心，我希望每個人都可以平安，都可以健康無虞的回家再多忍耐一點，非常時期有非常時期的做法，希望他們都平安。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！