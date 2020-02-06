嘴太快惹禍！最容易說錯話的星座TOP5　害怕得罪人下次開口前多想三秒！

▲社交場合中心直口快可不是好事，話說出口之前多想三秒會更好。（圖／翻攝自PEXELS）



記者張惠媛／綜合報導

人人都希望在社交場合表現得落落大方又得體，而口才就是關鍵，有些人反應快、人際應對總是游刃有餘，但有些人不是嘴快就是嘴笨，總是說出不該說的話，常常因為這樣吃了悶虧，你也常常說錯話嗎？科技紫微網告訴你，最常說錯話的星座TOP5，提醒這些星座，開口前多想三秒不會錯！

第五名：天蠍座

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天蠍愛恨分明、不小心就會走入極端，一時忍不住說出惡毒的話也是有可能的。尤其是天蠍覺得自尊心受損害的時候，更會不計後果地做出不理智的行為或是脫口說出激動言論。蠍子們要學會控制情緒，避免因為一時衝動就說出不該說的話，「說出去的話、潑出去的水」，這道理相信蠍子都懂，只是脾氣難控制，下次稍微忍一下，覆水可是很難收的。

第四名：摩羯座

誠實並不等於口無遮攔，但是死板的摩羯總會把不經修飾的話說出口，還覺得自己只是說實話、實事求是罷了。但沒有人喜歡聽不好聽的「實話」，所以「如何講真話」也是摩羯寶寶們要好好學習的技術，下次試著改變自己的說話方式，如果不知道如何委婉表達，那沉默也是一個好選擇。

第三名：射手座

射手座就像脫韁野馬一般，說什麼做什麼全看自己心情，說話常常不經大腦，不小心就忘記顧慮他人感受，如果能設身處地為他人著想，多想三秒再說出口，相信射手們在社交場合中會更討喜！

第二名：牡羊座

牡羊座最大的優點就是真誠坦率，喜歡直話直說，但是這些話裡面多少有些「不該說」的部分，而且興致一來，牡羊還會像機關槍一樣說不停，在社交場合中有些事情自己心裡知道就好，不要什麼都說出來啊。

第一名：處女座

龜毛、挑剔出名的處女座，常管不住自己的嘴，就算沒有人惹到他，他也會出於好意「提醒」別人，這時說出來的話可不見得中聽，處女要學習少一點挑剔，多欣賞他人的優點、尊重彼此的不同，對社交關係會有很大幫助。