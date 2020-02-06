武漢肺炎疫情「旅遊警示亮紅燈」　新安東京海上產險宣布：所有地區旅綜險均可投保

▲武漢肺炎疫情延燒，中國許多城市已經封城。（圖／路透社）

記者楊絡懸／台北報導

武漢肺炎疫情持續升溫，連帶打亂及影響到眾多國人近期出國差旅行程。行政院陸委會已宣布中國旅遊警示燈號調升為「紅色」，但新安東京海上產險6日宣布，均持續提供所有旅遊平安險及旅遊不便險等相關商品投保服務，包含中國的旅遊綜合險。

新安東京海上產險表示，鑑於全球經濟快速發展及地球村效應，跨國旅遊及商務往來等活動仍絡繹不絕，為讓有必要性出國行程的國人更心安，所有旅平險及旅遊不便險等相關商品均持續提供投保服務（含中國的旅綜險），同時也建議國人在出行期間除做好自我防護措施外，更應該及早做好相應的風險管理，務必投好投滿相關旅行綜合保險。

▲多數民眾戴口罩防疫。（圖／路透社）

新安東京海上產險發言人、副總經理呂文泉表示，考量到民眾若有既定出國行程的安排，為讓民眾能安心地出行，目前行政院陸委會已宣布中國旅遊警示燈號調升為「紅色」，在其他國家尚無調升狀況下，強烈建議若近期有出國規劃的民眾，能在行前選擇投保旅平險及不便險。

呂文泉指出，若投保當時，預計前往的國家尚未被列為疫區（目前僅中國為疫區），屆時如有因疫情導致班機取消或延誤達4小時以上，即可向保險公司依照保單條款申請理賠。

▲新型冠狀病毒。（圖／路透社）

另外，旅平險若有加保海外突發疾病住院醫療、緊急救援，也不會因武漢肺炎除外不保。呂文泉說，只要符合海外突發疾病門診及住院醫療保險，出發前180天，無該疾病的就診紀錄及緊急救援的保障項目，同樣可依照保單條款之約定申請理賠。

新安東京海上產險提醒民眾，出國前應盡早規劃投保足額的旅平險及旅遊不便險等保險，尤其目前全球聞「疫」色變之下，為旅遊或出差行程多添一份心安的保障。