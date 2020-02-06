　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

武漢肺炎疫情「旅遊警示亮紅燈」　新安東京海上產險宣布：所有地區旅綜險均可投保

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼ 武漢肺炎／湖北封城。（圖／路透）

▲武漢肺炎疫情延燒，中國許多城市已經封城。（圖／路透社）

記者楊絡懸／台北報導

武漢肺炎疫情持續升溫，連帶打亂及影響到眾多國人近期出國差旅行程。行政院陸委會已宣布中國旅遊警示燈號調升為「紅色」，但新安東京海上產險6日宣布，均持續提供所有旅遊平安險及旅遊不便險等相關商品投保服務，包含中國的旅遊綜合險。

新安東京海上產險表示，鑑於全球經濟快速發展及地球村效應，跨國旅遊及商務往來等活動仍絡繹不絕，為讓有必要性出國行程的國人更心安，所有旅平險及旅遊不便險等相關商品均持續提供投保服務（含中國的旅綜險），同時也建議國人在出行期間除做好自我防護措施外，更應該及早做好相應的風險管理，務必投好投滿相關旅行綜合保險。

▲▼武漢肺炎,新型冠狀病度,口罩。（圖／路透）

▲多數民眾戴口罩防疫。（圖／路透社）

新安東京海上產險發言人、副總經理呂文泉表示，考量到民眾若有既定出國行程的安排，為讓民眾能安心地出行，目前行政院陸委會已宣布中國旅遊警示燈號調升為「紅色」，在其他國家尚無調升狀況下，強烈建議若近期有出國規劃的民眾，能在行前選擇投保旅平險及不便險。

呂文泉指出，若投保當時，預計前往的國家尚未被列為疫區（目前僅中國為疫區），屆時如有因疫情導致班機取消或延誤達4小時以上，即可向保險公司依照保單條款申請理賠。

▲▼新型冠狀病毒，武漢肺炎。（圖／路透）

▲新型冠狀病毒。（圖／路透社）

另外，旅平險若有加保海外突發疾病住院醫療、緊急救援，也不會因武漢肺炎除外不保。呂文泉說，只要符合海外突發疾病門診及住院醫療保險，出發前180天，無該疾病的就診紀錄及緊急救援的保障項目，同樣可依照保單條款之約定申請理賠。

新安東京海上產險提醒民眾，出國前應盡早規劃投保足額的旅平險及旅遊不便險等保險，尤其目前全球聞「疫」色變之下，為旅遊或出差行程多添一份心安的保障。

 
ET快訊
武漢專機返台隔離生活曝！繭居套房沒電視…三餐叫外送「每餐限8
黃寶慧獨家專訪／前AIT主席卜睿哲批：武漢政府隱匿疫情　做得
徐正文遭國民黨停止黨權！不介入第二次包機
陸配返台過年隔離1晚從飯店脫逃！跑到高鐵桃園站搭車被警方逮捕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

武漢肺炎疫情「旅遊警示亮紅燈」　新安東京海上產險宣布：所有地區旅綜險均可投保

向陳時中部長求助！「須確保移植病房無菌」爸爸拚救血病兒：我們非常需要口罩

腳勤省保費！外溢保單2019年狂賣逾8億　健走型保單賣最好

武漢肺炎延燒！第一金人壽、南山人壽祭4大應變措施：所有醫療險商品都列入保障

買醫療險詳實告知病史「1個月後遭拒保」！壽險專家整理體況重點：可討論承保空間

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

《女鬼橋》全新預告

向防疫人員致敬「謝謝您守護大家」　台北101連2天暖點燈：請保重自己

小屁狗歐告～愛玩「掛狗坐騎」 給朋友載著跑...特殊玩法網笑噴

WHO秘書長籲「沒理由限制出入境」再讚：若非中國努力，會有更多病例

修杰楷《天堂》想「早逝愛妻」想到哭　林予晞現身安慰：記得看我留給你的一切

武漢肺炎疫情「旅遊警示亮紅燈」　新安東京海上產險宣布：所有地區旅綜險均可投保

向陳時中部長求助！「須確保移植病房無菌」爸爸拚救血病兒：我們非常需要口罩

腳勤省保費！外溢保單2019年狂賣逾8億　健走型保單賣最好

武漢肺炎延燒！第一金人壽、南山人壽祭4大應變措施：所有醫療險商品都列入保障

買醫療險詳實告知病史「1個月後遭拒保」！壽險專家整理體況重點：可討論承保空間

遠航2個月欠薪累計近億元　北市勞動局：限令2週內給付

發燒3天痛奔醫院　逼問「有人從中國回來啦」醫護暴怒！病患嗆：就說不要講

《小丑女大解放》女獵手熱戀大反派ing！　「小三竄位」男方情斷22年前妻

國台辦指台灣「以疫謀獨」 陸委會：合作對話才能處理問題

解釋糞口傳染！陸專家語驚「就是你吃了別人的屎」　網全怒了：這叫專家？

7-11集點送「利曼耐久賽8大車隊模型」！還有超值限量周邊搶一波

武漢疫情重創觀光旅行業生計　旅行公會：不要凌遲盼政府2月15前答覆

肚皮舞大師搭「確診病患」同機返台　歷14天隔離日：書法寫心經穩定情緒

4年才出現1次！2/29到勝政勝勢吃豬排　腰內肉3塊變5塊

武漢疫情影響　任天堂原訂本週六預售的全新配色新機宣布延期

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

保險熱門新聞

向陳時中部長求助！移植骨髓救兒爸爸發信

買醫療險詳實告知病史「1個月後遭拒保」

第一金人壽、南山人壽祭4大應變措施：醫療險都列入保障

康健人壽「終身意外險」：千元保費享最高1200萬保障

新安東京海上產險宣布：所有旅綜險仍可投保

防堵保險員亂賣保單　金管會最高罰1200萬

武漢肺炎疫情延誤旅程　可以申請理賠

腳勤省保費！外溢保單2019狂賣逾8億

一張表懂車禍調解官要看的單據

和泰產險董事長由張永固出任　劉源森續任副董

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

獨／南山人壽保戶怒批亂收費被當冤大頭　同業譏笑南山提供福利

15家產險申訴率　國泰拿最低

南山外溢保單「3個月賣1萬件」　國際保險菁英來台參訪

更多熱門

相關新聞

腳勤省保費！外溢保單2019狂賣逾8億

腳勤省保費！外溢保單2019狂賣逾8億

運動省保費近年來被受國人青睞，根據金管會保險局今（5）日統計，2019年外溢保單銷售件數達6萬117件、初年度保費收入達8億1,646萬元，較上年同期增加4.64倍、8.23倍，其中健走型保單賣最好，保費收入就占8成。

第一金人壽、南山人壽祭4大應變措施：醫療險都列入保障

第一金人壽、南山人壽祭4大應變措施：醫療險都列入保障

買醫療險詳實告知病史「1個月後遭拒保」

買醫療險詳實告知病史「1個月後遭拒保」

防堵保險員亂賣保單　金管會最高罰1200萬

防堵保險員亂賣保單　金管會最高罰1200萬

備戰武漢肺炎！金管會要求員工確診要通報

備戰武漢肺炎！金管會要求員工確診要通報

關鍵字：

旅遊平安險旅平險旅遊綜合險旅綜險新安東京海上產險呂文泉保險保險雲

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

怒轟台商包機「完全走樣」　蘇貞昌四點下令：未來「台籍弱勢」優先

快訊／台灣再確認2例武漢肺炎！

台女科學家領導開發武漢肺炎新藥

熊熊新歡曝光！「驗肌蹭吻調情」全被攝

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

駭客駭入聯合國　放國旗寫Taiwan No1

指揮官陳時中：今年醫院評鑑暫停！

影／桃園再傳2居家檢疫者違規　衛生局從重裁罰

3人突襲登機「其中1人就是肺炎確診」！焦糖哥哥爆氣

莉婭親上火線開戰：靠北！

台灣基進：徐正文的淚滿滿中共味

武漢病毒所「39歲女所長」遭疑靠夫上位！6年升官史曝

更多

最夯影音

更多
首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺
不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面