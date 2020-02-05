腳勤省保費！外溢保單2019年狂賣逾8億　健走型保單賣最好

▲保險局自2016年6月推出外溢保單，鼓勵被保險人落實或提升自身健康管理觀念及行為。（圖／達志示意圖）

記者紀佳妘／台北報導

運動省保費近年來被受國人青睞，根據金管會保險局今（5）日統計，2019年外溢保單銷售件數達6萬117件、初年度保費收入達8億1,646萬元，較上年同期增加4.64倍、8.23倍，其中健走型保單賣最好，保費收入就占8成。

金管會目前已核准及備查8家壽險公司，共28張具外溢效果的保險商品，2019年新契約銷售件數為6萬117件，較2018年同期的1萬645件，增加464%；初年度保費收入約8億1,646萬元，較上年同期的8,839萬元，增加823%。

觀察具外溢效果保險商品的表現，其中以「健走型外溢保單」賣最好，2019全年新契約件數為2萬9,172件，年增2萬6,935件，而初年度保費收入達6億5,554萬元，年增6億610萬元，保費收入就占8成。

從健走型外溢保單的初年度保費來看，前3名的保險公司依序為國泰人壽（約5.7億元）、南山人壽（約1.4億元）以及新光人壽（約8,800萬元）。

另外，金管會目前已核准及備查6家壽險公司，共16張實物給付型保險商品，2019年新契約銷售件數為18萬1,775件，較2018年同期的15萬1,860件增加；初年度保費收入約2,779萬元，則較去年同期的3,129萬元減少。

實物給付型外溢保單2019年保費收入前3大保險公司，第一名是國泰人壽，緊追在後的是富邦人壽，排名第三的是台灣人壽；觀察初年度保費收入性質，醫療服務類型金額為2,855萬元，殯葬服務類型也有989萬元，至於健康管理服務類型僅2萬元。

金管會表示，將持續鼓勵保險業者研發具外溢效果的健康管理保險商品，以及實物給付型保險商品，以提升國人對於健康管理的重視，並滿足保戶保險的多樣需求。