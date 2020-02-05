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買醫療險詳實告知病史「1個月後遭拒保」！壽險專家整理體況重點：可討論承保空間

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▲醫師，醫生，護理師，護士，醫療人員，醫療險。（圖／pixabay）

▲民眾投保時必須詳實告知病史，不過當保險公司評斷風險後，可能會遇到拒保的情況。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

民眾在投保的過程中，向保險業務員詳實告知自身的病史，最後卻遭拒保，讓人好奇的是，到底什麼情形會被拒保？如果有項目被保險公司批註除外，究竟還要不要投保呢？壽險專家建議，這些名詞看似複雜，但關乎自身保險權益，民眾在投保前都該先行了解。

一名鄒姓女子透露，她想投保醫療險，託人找了認識的保險業務員，沒想到過了1個月卻收到拒保通知。詢問後，對方卻答，礙於她告知的病史，導致此次投保被拒。

鄒女不禁想：「人吃五穀雜糧，誰能不生病？」其實不光是她的案例，許多民眾也都遭遇或聽聞過這種狀況。對此，宏泰人壽整理「三種體況」與「四種結果」的名詞解釋，以及如何應對被拒保的情況，提供民眾參考。

三種體況：標準體、次標準體、拒保體

保險公司將保戶分為3種體況：標準體、次標準體（弱體）、拒保體。宏泰人壽表示，「標準體」為被保險人身體健康；「次標準體」為被保險人身體有疾病，事故發生機率比標準體的人高；「拒保體」是保險公司拒絕承保的對象，原因通常是基於重大健康因素。

四種結果：批註除外、加費承保、延期承保、拒保

投保醫療險有3種體況，將衍生出的4種結果。宏泰人壽解釋，「批註除外」、「加費承保」這兩種是有但書的承保方式，「批註除外」是將已發生的疾病排除在承保範圍，「加費承保」則提高每投保單位的承保保費。

而「延期承保」則還有觀察空間，最後一種「拒保」是整件投保申請被拒於門外。

如果被拒保，該怎麼應對呢？

對於民眾經常問到，萬一被拒保該怎麼辦？宏泰人壽核保部經理紀鈞文建議，若遭遇投保醫療險被拒的狀況，民眾可以執行以下3點：

1、就要保書體況詢問內容，進行正確與充份的告知。

2、蒐集提供完整的就醫資料或可保性證明，如病歷及用藥紀錄、近期健檢報告或診斷證明書等。

3、請業務員就上述資訊，向保險公司討論可承保空間。

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