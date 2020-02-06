簡報、宣傳海報都實用！設計粉專製作「防疫素材包」　佛心開放免費使用

▲ 設計粉專特別設計圖示素材，免費提供給民眾使用 。（圖／圈外設計授權引用）

記者張嘉晏／綜合報導

全球武漢肺炎疫情擴大，不僅第一線的醫護人員，各行各業的人們都在用各自的方式付出、提供協助，設計業也不例外。一個設計粉專近日就製作了「防疫圖片素材包」供大家免費使用，盼望這場風波能夠趕快退去，社會能盡快恢復安定。

臉書設計粉專「圈外設計 Out Of Design」昨（5日）發文表示，看到大家因為武漢肺炎，近幾週出門都心驚膽顫，還因為口罩議題鬧出許多紛爭、許多人互相傷害，覺得十分揪心，因此靈機一動，就做出一套「防疫小插圖」供大家免費使用。（雲端下載請點此）

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只見他們用簡單的小圖示提醒大家，到人多的地方記得戴口罩、勤洗手、出入公共場所請配合量體溫、告知旅遊史、出現發燒咳嗽症狀也務必立即就醫。

▲簡報、宣傳海報上皆可使用 。（圖／圈外設計授權引用）

粉專提供了彩色以及黑白兩種版本的圖示「免費」給有需要的人使用，像是製作海報、簡報都很適合，同時也能夠自行改色重製，無須署名，「希望這場風波快快過去，大家也要好好照顧自己的身體健康。」

貼文一出，網友們紛紛大讚道謝，「謝謝你喔！好可愛喔」、「佛心」、「太好了，最近做宣傳海報很需要，謝謝您」、「超棒，謝謝」。

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