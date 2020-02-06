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車輛撞分隔島翻車　永康馬尾妹警疏導交通並「掃地」路人大讚！

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▲25歲柳姓男子駕車行經永康區中華路與勝華街口，疑自撞分隔島翻車，永康分局復興派出所到場疏導與通報拖吊車排除障譺，員警並清掃玻璃碎片。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲25歲柳姓男子駕車行經永康區中華路與勝華街口，疑自撞分隔島翻車，永康分局復興派出所到場疏導與通報拖吊車排除障譺，員警並清掃玻璃碎片。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1部自小客車6日下午1時45分許，行經永康區中華路與勝華街口，疑自撞分隔島翻車，永康分局復興派出所獲報前往查處，員警到場後駕駛已自行脫困，由救護人員協助送醫，因該翻車橫跨兩車道，造成車流緩慢，經員警及時疏導與通報拖吊車排除障礙，30分鐘後即恢復交通順暢。

▲25歲柳姓男子駕車行經永康區中華路與勝華街口，疑自撞分隔島翻車，永康分局復興派出所到場疏導與通報拖吊車排除障譺，員警並清掃玻璃碎片。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，25歲柳姓民眾，6日下午駕駛自用小客車，沿永康區中華路由北往南直行至勝華街口時，不明原因自撞中央分隔島而翻車，造成柳民頭部、手部挫傷，但意識清楚，酒測值為0.00mg/L，由救護車送往醫院治療，詳細肇事原因仍待警方調查中。

▲25歲柳姓男子駕車行經永康區中華路與勝華街口，疑自撞分隔島翻車，永康分局復興派出所到場疏導與通報拖吊車排除障譺，員警並清掃玻璃碎片。（圖／記者林悅翻攝，下同）

處理員警除疏導交通，通知拖吊車排除障礙後，見現場還留有一些玻璃碎片，員警還幫忙拿掃把協助清除，以免造成一車危險現場，民眾見狀十分「感心」，向員警表示辛苦了。

▲25歲柳姓男子駕車行經永康區中華路與勝華街口，疑自撞分隔島翻車，永康分局復興派出所到場疏導與通報拖吊車排除障譺，員警並清掃玻璃碎片。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局為防制交通事故，自2月份起實施中華路交通大執法，為落實民眾良好駕駛習慣，期透過警方持續宣導及針對易違規熱點加強取締，讓用路人建立守法安全的觀念。特別呼籲駕駛人留意，勿有違規停車、闖紅燈等交通違規，養成良好駕駛習慣，「安全是回家唯一的路」。

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