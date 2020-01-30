初三開西濱恍神撞分隔島2輪爆胎　一家5口驚魂！警幫推路肩等拖吊

▲蔡姓男子駕車載著妻小，行經西濱公路北上117公里處時，因精神不濟自撞分隔島，所幸員警及時將車輛推至路肩，才得以脫困。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

家住新竹的蔡姓男子，過年期間載著一家大小回雲林娘家；27日要返回新竹時，行經西濱公路北上117公里處，因蔡男精神不濟一時恍神自撞中央分隔島，導致左側2車輪爆胎，導致車輛無法行駛；當時車輛往來頻繁，所幸員警及時將車輛推往路肩，車內妻子及3名小孩才得以脫困。

通霄分局埔口派出所所長陳永彬表示，27日下午1時許，接獲民眾蔡男報案指稱，在台61線117公里北上路段，自駕小客車自撞路旁擦到內側分隔島造成左側2顆輪胎破損，導致出輛無法動彈，因該路段車速相當快，蔡妻與其3名小孩停坐故障車內，險象環生，警方見狀立即下車於車後疏導指揮並徒手與拖吊業者及駕駛合力將車輛推至路肩安全處，維護人、車安全。

▲▼警方將車輛推至安全處，等待拖吊業者到來。（圖／記者黃孟珍翻攝）

蔡男也向警方表示，新年期間載著妻子及3個小孩，從雲林娘家要返回新竹住家，行經事故地點因晃神不慎開太內側造成事故，全家人都驚嚇不已，蔡男全家人看到車輛能獲得修理，鬆了一大口氣，於離去時，頻頻向員警致意，隨後平安踏上歸途。

通霄警方提醒駕駛人，駕車應養足精神，出門行車前應事先檢查車輛輪胎胎壓、胎紋是否足夠，車上也要準備工具，以備不時之需；車輛行駛中如遇爆胎，首先應抓穩方向盤、不得急踩剎車，右腳鬆油門讓車自然減速，打右閃燈將車慢慢滑行到路旁，以避免車輛打滑發生危險。

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