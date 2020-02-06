3月全國人大將批准《民法典》　路透：疫情影響可能推遲

▲第十三屆全國人大一次會議。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

武漢肺炎疫情持續延燒，有知情人士向《路透社》透漏，原本預計3月在北京召開為期10天的全國人民代表大會，現在有可能推遲，延期只是因應疫情其中一個選擇，以現在這個非常時期來看，這不足為奇。現階段來看大陸在3月份的大型會議都有推遲的可能，包括蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）和Facebook創辦人馬克·祖克柏（Mark Zuckerberg）會參加的中國發展高層論壇。

北京政府官員被要求在2月3日開工，此次全國人大會議將公布本年度的主要經濟目標，更重要的是，將批准中國首部法典化的法律《民法典》，這將是習近平領導中國以來1個重要的里程碑，也有人預期會討論前陣子香港的動亂。

根據《中華人民共和國憲法》規定，全國人大是中華人民共和國的最高立法機關，現行的全體會議1年舉行1次，現任的全國人大代表為第13屆，總共有2980名代表和175名常委會成員。

▲ 疫情影響各地都出現口罩荒。（圖／路透）

根據《路透社》報導，知情人士表示，現在重點仍然是希望朝著預定時間召開會議，但現況觀察下來，病毒很難在3月份得到遏制，「我們正在討論一系列的選擇方案。」

香港獨立研究平台Plenum的合夥人Chucheng Feng表示，由於會議的重要性，推遲的可能性只有10％，但如果將中國的政治菁英聚集在人民大會堂1個星期，也是一個危險的行為。