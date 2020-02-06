影／視察關心實名制口罩販售情形　林右昌籲：把口罩留給最需要的人

▲ 視察關心實名制口罩販售情形，林右昌籲：把口罩留給最需要的人。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

中國武漢肺炎疫情嚴峻，台灣自6日起實施實名制購買口罩，基隆市長林右昌特別前往健保藥局關心口罩販售情形，呼籲大家不要爭先恐後，把口罩留給最需要的人，並要求全市的公有市場及觀光景點，自行進行全面消毒清潔工作。

為因應武漢肺炎防疫工作，政府推動的口罩實名制6日起上路，7天內限買2片、每片5元，民眾可持健保卡到全國健保特約藥局購買，林右昌上午特別前往北寧路藥局視察口罩販售情形；林右昌說，由於口罩數量有限，因此藥局先發放號碼牌，再叫號購買口罩，他再次呼籲因為口罩數量有限，希望大家把口罩留給最需要的人，政府也開發APP，雖然因為上路首日使用者太多，導致上線有點困難，但相信過幾天就會恢復正常，呼籲大家不要爭先恐後。

▲ 台灣自6日起實施實名制購買口罩。

有關鑽石公主郵輪傳出有確診案例，林右昌表示，中央疫情指揮中心已宣布，過去2周曾經停靠過中港澳的郵輪都禁止停靠台灣港口，新的防疫措施已經相當嚴謹，現在要因應的是那些確診案例在1月31日是否曾經下船？曾經接觸過多少人？這是接下來的防疫重點，市府都會按照中央防疫中心的指揮調度，進行防疫工作。

此外，林右昌也指出，已指示市府產業發展處，要求基隆市各公有市場自行進行清潔及消毒，另外包括基隆廟口夜市、海洋科技博物館及陽明海洋文化藝術館等觀光場所，也要全面進行清潔及消毒，他也呼籲所有民眾都要勤洗手，一起杜絕病毒擴散。

因應武漢肺炎疫情，基隆市文化局相關館舍調整開放事宜，如下：

一、基隆文化中心（含圖書館）即日起開館後，請民眾統一由「中正路」及「信一路」兩處入口進出，為確保市民健康，入口處將為民眾量測量體溫及提供酒精消毒。

二、基隆故事館及市長官邸「採預約制參觀」，如有參觀需求，請民眾事先提出申請，以利安排參觀事宜。表單連結點：https://is.gd/8Qo5MV。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▲ 林右昌視察關心實名制口罩販售情形。