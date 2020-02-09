懷胎9月孕婦超商前摔倒「以為羊水破」　警消8分鐘送到院！只是漏尿啦

▲孕婦在超商前摔倒以為羊水破，警消急將她送醫，有驚無險。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

懷胎9月的邱姓孕婦深夜到住家附近超商買東西，走出店外卻不慎踩空摔倒，地上流出不明液體，家屬以為是羊水破，驚慌報警求助。警消火速用8分鐘將邱女送醫，幸好只是膀胱漏尿，母子均安，讓家屬鬆一口氣，也深表感謝。

第五警分局北屯派出所警員謝博丞、趙伯修1日深夜11點左右獲報，有一名孕婦在北屯區松竹路、旱溪東路口的超商門口摔倒，急需協助。2警得知後立刻趕往開著警車前往現場，經與救護人員詢問家屬，發現40歲邱姓孕婦可能因為走路踩空摔倒導致羊水破，地上有不明液體，情況危急。

▲救護人員將孕婦抬上擔架，準備送上救護車。（圖／民眾提供）

▲警消協助下，原本要花近20分鐘送醫車程，僅花8分鐘就抵達。（圖／取自Google Map）

救護人員立刻將邱女放上擔架，並抬上救護車，2警則開著警車在後方壓陣，一路鳴警笛協助救護車前往新亞東婦產科醫院，原本需要快20分鐘的車程，只花8分鐘就抵達。所幸經醫院檢查後，發現是膀胱擠壓導致漏尿，並非羊水破，母子均安。

邱女丈夫對於警消深表感謝並說，老婆雖不是第一次生產，但突然跌倒仍讓人擔心受怕，幸好妻兒平安。

警方表示，民眾如果遇到緊急救護事件，應優先撥打119，救護車上有專業的維生救護設備，也有妥善的照護與保護，而警方也會到場協助送診，以免耽誤寶貴的黃金救援時機。

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