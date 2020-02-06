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防範重大交通事故　麻豆警交通大執法

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▲麻豆分局加強轄內台1線沿線各項交通違規取締，另配合市警局交通大執法專案，加強「未戴安全帽」取締，請民眾配合。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲麻豆分局將加強轄內台1線沿線各項交通違規取締，另配合市警局交通大執法專案，加強「未戴安全帽」取締，請民眾配合。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警麻豆分局長楊慶裕表示，鑑2019年台1線發生數起嚴重交通事故，麻豆分局自2月1日起，加強轄內台1線沿線各項交通違規取締，另配合台南市警局交通大執法專案，加強「未戴安全帽」取締，請民眾配合。

▲麻豆分局加強轄內台1線沿線各項交通違規取締，另配合市警局交通大執法專案，加強「未戴安全帽」取締，請民眾配合。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆分局統計，2020年1月份轄區麻豆、下營、官田、六甲區交通事故發生率較高之路段以市道171線21件最高，市道176線10件次之，台1線9件，台19甲線8件，市道165線、173線各6件，市道174線3件，台84線、市道171甲線各1件； 而發生交通事故案件數之時段為14-16時發生25件最多，10-12時發生23件次之，其他依序為16-18時發生21件，6-8、8-10時各發生19件，12-14時發生17件，18-20時發生14件，22-24時發生7件，20-22時發生5件，0-2、2-4時各發生1件。

▲麻豆分局加強轄內台1線沿線各項交通違規取締，另配合市警局交通大執法專案，加強「未戴安全帽」取締，請民眾配合。（圖／記者林悅翻攝，下同）


根據分析，1月份各類交通事故之肇事原因，以未注意車前狀況62件最高，未依規定讓車37件次高，未保持安全距離12件，違反號誌管制規定9件，未保持安全間隔7件，轉彎不當、起步未注意來車各5件，違反特定標誌（線）禁制4件，迴車不當、違規超車各3件，酒後駕車、穿越道路未注意左右來車各2件，逆向行駛1件。

麻豆警分局將於轄內各易肇事熱區，除重大交通違規等取締外，未戴安全帽也列取締重點，請民眾協助配合。

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