工作到半夜...受訪下秒「檢驗科主任」突喊卡！　身體不適快倒下

▲項傑在接受採訪。（圖／翻攝自央視）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著武漢肺炎疫情不斷擴散，前線醫療人員頻頻傳出過勞問題。作為武漢市收治患者數量最多的醫院，金銀潭醫院的檢驗科變得極為繁忙，主任項傑更是日以繼日的工作，在接受訪問時，一度因身體支撐不住快倒下，臉色十分難看。

據《央視新聞》報導，自疫情暴發以來，項傑所在的金銀潭醫院，不僅是武漢市首家收治新型冠狀病毒感染肺炎確診病例的定點醫院，也是到目前為止收治患者數量最多的醫院，因此檢驗科也變得特別繁忙。

▲項傑每天都要接到不少要求檢測的電話。（圖／翻攝自央視）

「把所有的名單，手續完備了你可以送過來，好吧？我們安排加班檢測。」檢驗科主任項傑每天都要接到各種各樣要求檢測的電話，「有的是病區需要出院的病人，有的是疑似的病人要排查的，還有區裡頭各個下級單位送檢的樣本都要進行協調。現在還承擔了整個東西湖區的檢測任務。」

按照規定，對於疑似病例，要連續兩次呼吸道病原核酸檢測陰性方可排除。而解除隔離和出院的標準，除了體溫恢復正常3天以上、呼吸道症狀好轉外，還要連續兩次呼吸道病原核酸檢測陰性。檢驗科壓力大在所難免。

▲檢驗科的醫護人員工作繁重。（圖／翻攝自央視）

在受訪當天，項傑就已經收到約300個檢測樣本需求，「實驗室的人員在安排倒班和加班，我們一般晚上做核酸檢測的話，會做到（半夜）12點多。」可是採訪不到10分鐘，就因為項傑身體不適，不得不中斷下來。

項傑說，「身體有點不舒服。我有腎結石，結石。這段時間沒回（家）去，血糖藥也沒有了，可能這兩天（血糖）有什麼問題。」採訪中斷了，但項傑的工作卻不能停止，為了保證及時快速地提供檢測結果，實驗室的每一個環節都在高速運轉。

▼項傑要確保實驗室的每一個環節都在高速運轉。 （圖／翻攝自央視）

然而除了項傑身體不適，他在另一家醫院當護士的妻子也發起低燒。幾天前他在微信朋友圈上，po出妻子37.6℃的體溫照片，並寫道，「我的同事們還在戰鬥，許多已經累倒了，無暇顧及你和孩子們，我只能祈願你快快好起來！千萬別後院起火。」

項傑說，「我愛人她應該沒事兒，她一直持續低燒，她在家裡。因為家裡還有兩個小孩。她還有腹瀉等情況。不過，我相信她很好，我相信她會好的。她很支持。我們都說好了，沒什麼畏懼的。該防護的防護，該安排的安排。我這麼多同事在堅守崗位，都會沒事的。」

▼ 項傑相信妻子會沒事的。（圖／翻攝自央視）