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愛妻感染病危！男醫生淚崩「摘掉口罩人工呼吸」搶救…最終也沒救活她

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▲▼ 武漢肺炎,武漢大學中南醫院。（圖／路透社）

▲武漢大學中南醫院醫護救治病患中。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

病毒性肺炎為什麼這麼難治？ICU醫生怎麼救人？普通人應該怎樣更好的保護自己？當前，新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，北京大學第三醫院危重醫學科副主任醫師薄世寧發文深入解析病毒性肺炎。他說，「在面臨病毒威脅的時候，作為普通人，我們能做的就是通過加強自我防護，通過良好的睡眠，平和的心態，保護好自己的免疫系統。」

薄世寧在文章開頭指出，從SARS到新型肺炎，病毒性肺炎從未走遠。他首先回憶了2013年經歷SARS的一個故事，「1997年，我有兩個最要好的同學，一起分到了北京，在同一所大醫院當醫生，他們是戀人，後來結婚了，生活非常幸福，2003年SARS來了，女生在工作中被感染了。」

他進一步描述，「她越來越重，為了留住她，在搶救的時候，她的愛人，也就是我的這個男同學，摘下了口罩，給她做口對口人工呼吸，心外按壓，大顆大顆的淚就這麼一滴滴的順著他的臉流到了女生的臉上，然後又滴在白色的病床上......，很不幸，最後女生還是走了。」

薄世寧表示，無論是SARS、流感肺炎，還是今天的新冠狀病毒肺炎，儘管病原體不同，但都是病毒引起的肺炎，這三者的病理生理機制和臨床表現類似，治療方法也類似，「這三種病毒引起的感染，多數病人病情相對較輕，休息、對症以後都會好轉，可以痊癒，只有那些發生了嚴重併發症，比如呼吸衰竭甚至多器官衰竭，導致病情危重的，才需要ICU收治進行搶救治療。」

▲▼ 武漢肺炎,武漢大學中南醫院。（圖／路透社）

▲武漢肺炎目前尚無特效藥。（圖／路透社）

那麼，為什麼有些病毒性肺炎會導致這麼嚴重的後果？他指出，因為兩個關鍵原因，「首先，沒有特效藥；其次，人體的自我防禦能力降低了。」

為什麼沒有特效藥？薄世寧進一步解釋，「第一，病毒進入人體後，會鑽到細胞中，會把它的遺傳物質插入到細胞內的染色體上，所以能夠干擾病毒複製的藥，就難免會引起人的細胞功能異常；第二，病毒會快速繁衍，不停地發生突變，剛研發出藥物，病毒又變了；第三，病毒種類太多了，共性少，很難找到廣譜的抗病毒藥物。」

他說，「這就決定了，對絕大多數的病毒感染，我們沒有特效藥，即便有了具有一定效果的藥物，對病毒起到的效果也僅是抑制，而且越在早期應用效果越好，後期應用效果並不理想。」

那麼，醫生怎麼治療這種嚴重的病毒肺炎呢？薄世寧說，首先給予抗病毒藥，雖然不是特效，但是這個時候能起到一定的效果就一定用；同時，霧化吸入干擾素，增加抗病毒的能力；合併有細菌感染的時候，還會用到抗生素，肺部病變進展迅速的時候，會用到激素，減輕局部的炎症反應。

他指出，對於嚴重病例就是針對各種併發症進行處理了，「如果病人呼吸衰竭，我們就用呼吸機，用正壓把氧氣打到肺裡面；病人腎功能衰竭了，可以用CRRT，也就是一台人工腎臟，幫助病人清除毒素、脫水；如果病人凝血垮了，可以補充新鮮血漿和凝血物質；如果病人的呼吸衰竭進一步加重，當呼吸機給純氧也不能滿足的時候，我們還有ECMO，也就是一台體外的心肺，可以把病人的血在體外加上氧，排出二氧化碳，再把新鮮的血液打回到人體。」

前段時間，有報導說用ECMO成功救治重型新冠狀病毒肺炎，這是不是意味著ECMO是治癒病毒性肺炎的終極武器呢？他明確表示，不是，因為所有這些最前沿、最高端的救命設備，起到的作用都是支持，「所有這些治療的目的都是為了先把命保住，給自我修復贏得時間，創造條件，這個時候不僅需要有力的醫療，更到了拼人體免疫力的時候了！」

最後，薄世寧再一次提到文章開始說的為患SARS的女友人工呼吸的男醫生，「萬幸的是他並沒有被傳染，連發燒連咳嗽都沒有。」不過，他強調，這只是極端場景下的極端案例，「他為何在如此烈性的病毒面前保住了自己，其實已經不重要了；你只需要記住一件事，維護良好的人體免疫才是正途。」

▲1-武漢肺炎防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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