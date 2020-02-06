　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中落淚原因「擔心防疫破口」　康裕成：是無法保護台灣的悲痛

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲衛福部長陳時中主持武漢肺炎記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中在主持武漢肺炎記者會時一度情緒失控。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會上落淚，這一幕讓民眾看了好心疼。民進黨高雄市議員康裕成5日在臉書PO文表示，自己終於能「揣測」陳時中為什麼哭，因為被隱匿的確診病例可能會成為台灣防疫的破口，到時一切就真的是前功盡棄了。

首批武漢返台包機爆發人數比名單多3人的爭議，其中一人還是新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）的確診病例。陳時中先前在記者會上談到此事，忍不住難過落淚，掀起網友熱烈討論，還有人挖出他為了防疫工作，已經有48小時沒有好好睡覺，讓全民相當心疼。

至於為何陳時中會忍不住落淚，康裕成在臉書PO文中表示，那個搭機回來、被隱匿的確診病例很可能會讓台灣的防疫出現破口，陳時中當時或許是想到防疫工作萬一前功盡棄，台灣就此淪陷，心中難過才會悲從中來。

▲▼武漢撤回台包機，247人搭遊覽車分送隔離地-新店烏來。（圖／記者黃彥傑攝）

▲首批武漢返台旅客抵達機場，現場防疫工作嚴謹。（圖／記者黃彥傑攝）

「那是前功盡棄的悲痛！那是無法保護台灣的悲痛！」康裕成認為，在悲痛之後一定有著強烈的使命感，希望部長加油，「在您的帶領之下，台灣會挺住的！天佑台灣！防疫人員辛苦了，謝謝您們！」

至於新政策口罩實名制今日（6日）正式上路，全台各地藥局已相繼做出應變措施，有店家特地空出一台電腦專門處理領取口罩事宜，也有業者自製號碼牌，就是希望到時場面不要太過混亂。對此，康裕成表示自己不會搶先去領，「我OK，你先領！我會把口罩留給第一線人員！」

▼康裕成臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／康裕成）

康裕成談陳時中落淚原因。（圖／翻攝自Facebook／康裕成）

ET快訊
台女科學家楊台瑩主導研發武漢肺炎新藥「瑞德西韋」！患者1天改
日本鑽石公主號新增10確診　1人確定為60歲台灣女性
Keanna酸潛規則…莉婭開戰：智障　謝和弦求婚後爆「無需廢
口罩實名制上路「健保署網站塞爆」藥局一早湧人龍！2招查哪買得
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳斯懷質疑國軍圖利口罩廠商　藍委連嘆兩次「多講了」

賴清德拜會白宮國安會　寫下台美斷交以來新紀錄

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵　王瑞德：第二批回不來「徐正文」就是罪人

柯文哲「鴿子繞籠」妙喻　民眾黨甩「柯P黨」封號前先打保守牌

防「黑柯產業鏈」再起直攻主帥　柯文哲退二線保存戰力

起底徐正文3背景！　台灣基進黨：眼淚滿滿中共味

台商包機名單爆爭議　柯文哲：搞一次大家都沒信任更慘

健保藥局在哪？成人、兒童口罩剩多少？　「供需平台」快速查詢地點、存量

需要買口罩看過來！唐鳳推超神「口罩供需資訊網」：地點、存量一查就有

陳時中落淚原因「擔心防疫破口」　康裕成：是無法保護台灣的悲痛

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

《女鬼橋》全新預告

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

向防疫人員致敬「謝謝您守護大家」　台北101連2天暖點燈：請保重自己

WHO秘書長籲「沒理由限制出入境」再讚：若非中國努力，會有更多病例

小屁狗歐告～愛玩「掛狗坐騎」 給朋友載著跑...特殊玩法網笑噴

撞上休旅車後斗！機車失控反彈　遭對向大貨車輾「臟器外露」亡

台商包機名單爆爭議　柯文哲：搞一次大家都沒信任更慘

健保藥局在哪？成人、兒童口罩剩多少？　「供需平台」快速查詢地點、存量

需要買口罩看過來！唐鳳推超神「口罩供需資訊網」：地點、存量一查就有

陳時中落淚原因「擔心防疫破口」　康裕成：是無法保護台灣的悲痛

王浩宇申請加入民進黨　「想要守護台灣民主自由」

口罩實名販售上路　蘇貞昌3點教學「買口罩」：0是偶數！珍惜資源需要再戰

包機多3人「名單假的」內幕曝光　台灣武漢同鄉會長拒認徐正文

徐巧芯：徐正文別放錯訊息干擾政府　讓老弱婦孺、生病武漢台商先回來

吳斯懷質疑國軍圖利口罩廠商　藍委連嘆兩次「多講了」

柯文哲「鴿子繞籠」妙喻　民眾黨甩「柯P黨」封號前先打保守牌

生出3000億賭王第5代長孫　奚夢瑤「價值19億大禮」曝光！

台商包機名單爆爭議　柯文哲：搞一次大家都沒信任更慘

香水一下就沒味，可能是你忽略了噴香4大關鍵！過度摩擦最糟糕

直擊／每張健保卡都要2分鐘！口罩實名制上路...記者實測「真的超卡」

還在摸索！　屏東有藥局下午2點才賣口罩　大媽嘆先去買菜

大陸返台「故意說沒帶健保卡要自費看診」　一招秒現形！名醫：別害人害己

工作到半夜...受訪下秒「檢驗科主任」突喊卡！　身體不適快倒下

鑽石公主遊客可能曾到訪！故宮全面消毒、裝設紅外線體溫偵測儀

陸股長線仍有表現機會　投信業者建議趁機布局撿便宜

密切接觸至少13人！公婆隱瞞湖北旅遊史...33歲媳婦「懷孕8月」中標了

基隆「砰」巨響驚傳氣爆！20多歲男遭炸...屋主明顯死亡

政治熱門新聞

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

台灣基進：徐正文的淚滿滿中共味

台灣武漢同鄉會長：不知道徐正文的身分

王世堅槓上徐正文　怒轟「可恥、卑劣」

吳斯懷談圖利口罩廠商　藍委：多講了

口罩實名制購買6日上路！網友發起「我OK你先領」禮讓口罩運動

賴清德拜會白宮國安會

返台包機爆「喬名單」　黃光芹：原機遣返

武漢包機多3人　「假名單」內幕曝

影／蔡英文親自視察口罩工廠

疏10年未果害便道無法完工　韓盼進入解決

韓粉痛罵研發「武漢肺炎」疫苗要5年

即／居家檢疫「3人失聯」　市府動員找人

更多熱門

相關新聞

杭州封城回不去！康康岳母「高血壓藥全耗盡」

杭州封城回不去！康康岳母「高血壓藥全耗盡」

武漢肺炎疫情仍未有緩解的跡象，大陸確認病例已超過20000人，死亡病例達425人，暨溫州2日宣布封城後，杭州也在4日凌晨宣布封城。康康岳母是杭州人，卻因此回不了家，且帶來的高血壓藥快要吃完，讓家人相當著急。

南韓第23例確診　接觸者家人感染

南韓第23例確診　接觸者家人感染

口罩實名制上路　「健保署網站塞爆」

口罩實名制上路　「健保署網站塞爆」

更／武漢肺炎虐全球　美傳第12例確診

更／武漢肺炎虐全球　美傳第12例確診

武漢包機多3人　「假名單」內幕曝

武漢包機多3人　「假名單」內幕曝

關鍵字：

武漢肺炎陳時中康裕成

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

熊熊新歡曝光！「驗肌蹭吻調情」全被攝

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

駭客駭入聯合國　放國旗寫Taiwan No1

台灣基進：徐正文的淚滿滿中共味

3人突襲登機「其中1人就是肺炎確診」！焦糖哥哥爆氣

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

武漢病毒所「39歲女所長」遭疑靠夫上位！6年升官史曝

即／伊斯坦堡客機衝出跑道斷兩截

福建毒王騙全村吃餐宴　害4000人隔離

沒戴口罩逛市場！他「15秒被感染」武漢肺炎

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

快訊／罕見首例！漳州32歲男「檢測5次」才確診感染

即／馬來西亞撤回駐台外交官

世衛荒謬行徑再一樁　台灣改稱台北及周圍地區

更多

最夯影音

更多
首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺
武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

《女鬼橋》全新預告

《女鬼橋》全新預告

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面