陳時中落淚原因「擔心防疫破口」　康裕成：是無法保護台灣的悲痛

▲陳時中在主持武漢肺炎記者會時一度情緒失控。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會上落淚，這一幕讓民眾看了好心疼。民進黨高雄市議員康裕成5日在臉書PO文表示，自己終於能「揣測」陳時中為什麼哭，因為被隱匿的確診病例可能會成為台灣防疫的破口，到時一切就真的是前功盡棄了。

首批武漢返台包機爆發人數比名單多3人的爭議，其中一人還是新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）的確診病例。陳時中先前在記者會上談到此事，忍不住難過落淚，掀起網友熱烈討論，還有人挖出他為了防疫工作，已經有48小時沒有好好睡覺，讓全民相當心疼。

至於為何陳時中會忍不住落淚，康裕成在臉書PO文中表示，那個搭機回來、被隱匿的確診病例很可能會讓台灣的防疫出現破口，陳時中當時或許是想到防疫工作萬一前功盡棄，台灣就此淪陷，心中難過才會悲從中來。

▲首批武漢返台旅客抵達機場，現場防疫工作嚴謹。（圖／記者黃彥傑攝）

「那是前功盡棄的悲痛！那是無法保護台灣的悲痛！」康裕成認為，在悲痛之後一定有著強烈的使命感，希望部長加油，「在您的帶領之下，台灣會挺住的！天佑台灣！防疫人員辛苦了，謝謝您們！」

至於新政策口罩實名制今日（6日）正式上路，全台各地藥局已相繼做出應變措施，有店家特地空出一台電腦專門處理領取口罩事宜，也有業者自製號碼牌，就是希望到時場面不要太過混亂。對此，康裕成表示自己不會搶先去領，「我OK，你先領！我會把口罩留給第一線人員！」

▼康裕成臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／康裕成）