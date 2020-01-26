北市警2年查1334外籍女來台賣淫　陸女「15天自由行」模式最常見

▲警方在2019年間查獲822名外籍女子來台賣淫。（圖／資料照）

記者邱中岳／台北報導

北市警方近期搗破多件外籍女子來台賣淫淘金，其中主要以萬華一帶居多，從2017年開始，泰國女子遭查獲高達51件，相較於2016年多出50件之多，另外在2019年查獲大陸籍女子賣淫就多達161件，相較2018年多出76件之多。

北市警局統計，從2018年開始，北市共計查獲從事賣淫人數為512人，2019年查獲從事賣淫人數為822人。東南亞地區、大陸等地來台賣淫的外籍女子多盤據萬華一代，光2018年就遭警方查獲173件，另外在2019年也增加到288件，2年來總計佔全北市查獲數3成之多。

▲許多外籍賣淫女子在萬華一帶站壁吸引尋芳客上門。（圖／資料照）

萬華分局也表示，2016年泰國籍來台賣淫人士原本僅遭查獲1件，但到了2017年開始增加至51件，2018年也有64件，直至2019年增加至67件，另外，越南籍女子來台賣淫在2018年遭查獲23件，2019年查獲47件，也明顯增加。

警方指出，大多數來台賣淫人士均以15天自由行的模式來台，其中以大陸籍女子來台賣淫居多，從2017年查獲69件至2018年增加至85件，2019年多達161件，幾乎占了北市查獲外籍女子賣淫的一半。

警方透露，外籍賣淫女子除了以15天自由行的觀光名義來台之外，也有賣淫女子以「來台就學」的方式從事不法色情行為，主要以來台研習中文申請停留簽證，或是透過「依親」方式來台從事不法。

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