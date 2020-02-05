快訊／中常會拍板　傅崐萁即刻恢復國民黨籍

▲國民黨文傳會代理主委王育敏轉述中常會內容。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨5日舉行中常會，文傳會代理主委王育敏會後表示，中常委李昭平提出臨時動議，讓現任無黨籍立委傅崐萁恢復國民黨籍案，獲19位中常委連署同意，中常會最後核准傅崐萁恢復黨籍。

恢復黨籍案連署人包括江碩平、劉大貝、李德維、張育美、侯彩鳳、謝坤宗、林杏兒、田方倫、蕭景田、吳陳瓊秋、陳雙全、林文瑞、侯佳齡、游家富等22位常委，恢復黨籍案即刻生效。

討論過程中，考紀會提出，恢復黨籍有其程序，應先經過地方黨部同意，但多數中常委認為，此案涉及未來黨團戰力，尤其傅崑萁即使是無黨籍，但立法院長選舉上仍是支持國民黨候選人，應立即恢復其黨籍。

連署書中表示，總統及立委大選，國民黨遭受空前挫敗，急需團結各方力量,廣納有志之士。為擴大本黨力量，協助本黨重返執政，查傅幌其立法委員於民國103年及108年兩度申請恢復黨籍，皆未獲核准，擬請常會核准傅申請恢復黨籍。

對於立院跑票事件，黨團總召林為洲報告，黨團將針對此事作出檢討，當天有請假、投錯票的情況，明天黨團大會會檢討並修正相當規定，未來為落實黨紀，國民黨必須展現紀律，未來違反者將處分。

▲傅崐萁。（圖／傅崐萁競選總部提供）