已故榮民捐1500萬遺產！新北市5兒福機構受惠　受助少女發願當社工

▲已故榮民張用九先生，立遺囑捐贈遺產近1500萬元給新北市兒福機構 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名已故的榮民張用九先生，生前自立遺囑，要將他遺產捐贈專為拯救棄虐兒的兒童社福機構，新北市社會局將1,467萬多元遺產平均分配給5家兒少育幼安置機構，每家293萬多元。新北市長侯友宜表示，「伯伯一生戎馬，報效國家，自持甚儉，卻將節省下來的錢，用在孤兒身上，對他表達最崇高的敬意。」

▼受助少女發願將來要讀社工系 有機會要像張伯伯一樣助人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市榮民服務處表示，張用九先生1929年生於安徽省休寧縣，19歲投身軍旅，民國38年隨國軍來台，持續在海軍服役，擔任電機士官長，直到1967年因傷退伍。退伍後曾住在台北榮民之家，後來搬到永和區定居。

生前陪伴照顧張用九的榮服處永和區服務組長吳家驥表示，張用九退伍後曾跑商務船10多年，到過許多國家，也看到許多弱勢孩童需人照顧，因此立願要幫忙孩童，在2007年8月17日就親筆預立遺囑，遺囑中明言：「本人之全部身後遺產，扣除在大陸之合法繼承人應得份後所剩悉數捐贈專為拯救棄虐兒之兒童社福機構。」

吳家驥說，張用九2013年3月往生，享年84歲，在台灣生活了64年，終生未婚，他的一生青春可說是奉獻給國家和台灣這塊土地，在他生病入住榮總醫院期間，還惦記著棄虐兒的照顧。

▼新北市長侯友宜出席捐贈儀式。（圖／記者陳以昇翻攝）





張用九先生在大陸的胞弟張冠九家書中提及，「本世紀的最初十年，全球各處災害頻傳，前年你們的強烈川震傷亡慘重，去年臺灣的八八水災更釀成難以想像的滅村慘劇，體認到地球村中同舟共濟的重要，人飢己飢、人溺已溺的慈悲精神…」，字裡行間充滿悲天憫人的襟懷。



代表受贈的大同育幼院長黃劍峯表示，這是該院所收到最大一筆的捐助，許多孩子因家庭失去功能，必須要入住到機構來，他一定會善用這些錢，讓孩子都能生活獨立成長。



今年17歲的秀英同學代表受助兒表示，她很感謝在育幼院裡所有人員的幫助，她明年就要上大學了，會以社工系為學習的目標，希望有天也能像張伯伯一樣幫助別人。



侯友宜表示，不論是受到遺棄或虐待的安置兒少，每位孩子背後都有一段辛酸故事，所幸在社會局的安排下，不論寄養家庭或安置機構，都能提供孩子長期與穩定的照顧。張用九若在世，今年92歲，與自己的父親同齡，他將一生的積蓄，都獻給台灣這塊土地的孩子，在他冥誕日完成捐贈儀式，也算是告慰伯伯在天之靈。

他奶奶的美麗小秘訣

▼ 新北市榮服處處長林火土（左） 將支票交給大同育幼院長黃劍峯。（圖／記者陳以昇翻攝）