八里兄弟爭百坪土地…亡父棺前大吵揮刀！「五弟怒砍二哥」逃亡10hrs落網

▲兄弟為爭奪百坪土地反目，弟弟失控在父親棺木前揮刀砍哥。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

新北市八里一對鄭姓兄弟為了爭奪家產反目，62歲的弟弟不顧亡父還未出殯，竟在靈堂前持刀砍向70歲的二哥，還從家門口一路追砍到屋外，導致哥哥頭、手受傷濺血；而弟弟在逞凶後，帶著兒子逃離現場、避不出面。警方獲報後立即展開追查，在案發後10小時逮捕弟弟，全案正進一步調查釐清中。

據悉，鄭姓老父生前積攢大筆財產，還擁有百坪土地，市價將近2000萬元，當鄭父晚年體弱時，膝下6名子女就已為爭奪遺產而時有摩擦，其中排行老五的弟弟與二哥更為了土地持分問題而鬧得不可開交，就連鄰居都時有所聞。今年11月，鄭父過世後，兄弟間爭產問題更加白熱化，老二與老五為了土地分配一事衝突加劇，不料兄弟鬩牆情況逐漸失控，最後竟演變成在父親靈堂前手足相殘。

4日上午，鄭父還未出殯，喪禮仍在進行中，二哥與五弟在父親的棺木前再次為了土地一事爆發爭吵，一陣激烈口角後，五弟氣不過，憤而抽刀朝著二哥頭部揮劈；二哥中刀濺血後嚇得急忙閃身奪門出逃，但殺紅眼的弟弟仍緊追在後，兄弟倆追逐到屋外空地後再度發生拉扯，混亂間弟弟又再揮刀砍中哥哥手臂，隨後帶著兒子逃離現場。

突如其來的變故嚇得現場親友不知所措，立即將受傷的哥哥送往醫院治療，所幸暫無生命危險。而行兇的弟弟自知鑄下大錯，案發後逃避躲藏、拒不出面，警方獲報後透過監視器畫面展開追查，於10小時後將弟弟逮捕歸案，目前詳細案情正在釐清中。

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