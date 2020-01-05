　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

八里兄弟爭百坪土地…亡父棺前大吵揮刀！「五弟怒砍二哥」逃亡10hrs落網

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼葬禮。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲兄弟為爭奪百坪土地反目，弟弟失控在父親棺木前揮刀砍哥。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

新北市八里一對鄭姓兄弟為了爭奪家產反目，62歲的弟弟不顧亡父還未出殯，竟在靈堂前持刀砍向70歲的二哥，還從家門口一路追砍到屋外，導致哥哥頭、手受傷濺血；而弟弟在逞凶後，帶著兒子逃離現場、避不出面。警方獲報後立即展開追查，在案發後10小時逮捕弟弟，全案正進一步調查釐清中。

據悉，鄭姓老父生前積攢大筆財產，還擁有百坪土地，市價將近2000萬元，當鄭父晚年體弱時，膝下6名子女就已為爭奪遺產而時有摩擦，其中排行老五的弟弟與二哥更為了土地持分問題而鬧得不可開交，就連鄰居都時有所聞。今年11月，鄭父過世後，兄弟間爭產問題更加白熱化，老二與老五為了土地分配一事衝突加劇，不料兄弟鬩牆情況逐漸失控，最後竟演變成在父親靈堂前手足相殘。

4日上午，鄭父還未出殯，喪禮仍在進行中，二哥與五弟在父親的棺木前再次為了土地一事爆發爭吵，一陣激烈口角後，五弟氣不過，憤而抽刀朝著二哥頭部揮劈；二哥中刀濺血後嚇得急忙閃身奪門出逃，但殺紅眼的弟弟仍緊追在後，兄弟倆追逐到屋外空地後再度發生拉扯，混亂間弟弟又再揮刀砍中哥哥手臂，隨後帶著兒子逃離現場。

突如其來的變故嚇得現場親友不知所措，立即將受傷的哥哥送往醫院治療，所幸暫無生命危險。而行兇的弟弟自知鑄下大錯，案發後逃避躲藏、拒不出面，警方獲報後透過監視器畫面展開追查，於10小時後將弟弟逮捕歸案，目前詳細案情正在釐清中。

「時間對我們來說完全沒用！」

ET快訊
馬俊麟外遇王瞳「遭冷凍3個月超慘下場」曝光！爆正宮求情幫找工
駕駛喊「95加滿」丟1000元開走　古意工讀生倒貼700沒錢
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

向人夫鄰居借10萬...她摩鐵陪睡3次抵債！挨告通姦吐錢還被判刑

5.5萬憑空消失！純情男「以為會結婚」交提款卡…女友強調：我是繳生活費

八里兄弟爭百坪土地…亡父棺前大吵揮刀！「五弟怒砍二哥」逃亡10hrs落網

員林清潔隊回收場暗夜大火　燃爆聲嚇人！清晨還在冒煙　

中風媽請求月付1.2萬扶養費遭拒　兒曝回憶「她都缺席」：只見過1、2次

蘆洲薑母鴨30人大亂鬥！警開4槍請求支援　網一看笑翻：聽到槍聲，整排直接蹲下

快訊／貨車國道3號深夜追撞轎車　後座女「頭顱變形」亡、駕駛重傷

快訊／台北內湖驚傳火警！火舌竄出陽台　警消入內救4人

洪秀柱、韓國瑜台南大造勢！不明空拍機侵入　警秒干擾「擊落」

快訊／蘆洲30人街頭持刀尋仇　警方難以控制場面！趕緊連開2槍請求支援

蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」

跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

街頭接唱鐵肺歌后鄧紫棋熱門歌　她大讚素人嗓音：每個都超強！

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

蔡英文替沈一鳴等8殉職將士點燈 家屬悲傷痛哭...她不捨獻上擁抱

可愛蔡依林上線！　甜喊台下「腦公」：要來一片吐司嗎？

小資族必學！基酒+易入手副材料　調酒師教你自製高CP「居家調酒」

向人夫鄰居借10萬...她摩鐵陪睡3次抵債！挨告通姦吐錢還被判刑

5.5萬憑空消失！純情男「以為會結婚」交提款卡…女友強調：我是繳生活費

八里兄弟爭百坪土地…亡父棺前大吵揮刀！「五弟怒砍二哥」逃亡10hrs落網

員林清潔隊回收場暗夜大火　燃爆聲嚇人！清晨還在冒煙　

中風媽請求月付1.2萬扶養費遭拒　兒曝回憶「她都缺席」：只見過1、2次

蘆洲薑母鴨30人大亂鬥！警開4槍請求支援　網一看笑翻：聽到槍聲，整排直接蹲下

快訊／貨車國道3號深夜追撞轎車　後座女「頭顱變形」亡、駕駛重傷

快訊／台北內湖驚傳火警！火舌竄出陽台　警消入內救4人

洪秀柱、韓國瑜台南大造勢！不明空拍機侵入　警秒干擾「擊落」

快訊／蘆洲30人街頭持刀尋仇　警方難以控制場面！趕緊連開2槍請求支援

凌晨被「床板敲打聲」吵醒！正義哥細聽聲響…下秒報警救人

大吃富含Omega3魚類　格陵蘭「500年木乃伊」CT解析：仍有動脈硬化

環球科大台北學生慘爆...被騙去雲林上課　教育部證實違法招生

消費黑鷹失事！　苦苓點名3人「良心被狗吃」

向人夫鄰居借10萬...她摩鐵陪睡3次抵債！挨告通姦吐錢還被判刑

「立中柱到底有什麼障礙？」　150cc女騎士怒：自私鬼硬要斜插靠別人車

2020年信用卡優惠變動懶人包　回饋加碼、縮水一次讓你看懂

全台第1家海洋主題、史努比棒球風！北部3間近期開幕飯店

回世新談網紅行銷術　狄志偉：平時累積更勝於突發創意

美國各地80場示威「離開中東！」　譴責川普殺害蘇雷曼尼

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

社會熱門新聞

快訊／蘆洲30人街頭持刀尋仇　警連開2槍請求支援

國3車禍　貨車撞轎車一死一重傷

蘆洲薑母鴨30人大亂鬥！網看影片笑翻

快訊／台北內湖驚傳火警！警消入內救4人

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

韓台南大造勢！不明空拍機遭警「擊落」

八大兩年存5百萬　她下面永遠發炎

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

想多賺點奶粉錢…美女人妻挺「胸猛上圍」在賭場發牌

男不爽被嗆持拐杖K店員　店員挨揍淡定結帳

兒拒付中風媽1.2萬扶養費：只見過1、2次

男藝人種大麻　女刑警臥底揪毒

選前7天倒數高雄槍響！3警連轟22槍影曝光

「教父」徒孫捲6億　黑白道爭搶2500萬花紅

更多熱門

相關新聞

2019南二都房市買賣年增1成　下半年降溫成警訊

2019南二都房市買賣年增1成　下半年降溫成警訊

2019年已經過去，官方的買賣移轉棟數也出爐，不論高雄、台南的建物交易量都比2018年成長10%以上，顯見南台灣房市交易熱絡，但高雄市下半年的交易量比起上半年大減1成，今年是否可以維持熱度值得注意。

想分「妹ㄚ檳榔攤」地租遭拒　少地主翻臉教訓

想分「妹ㄚ檳榔攤」地租遭拒　少地主翻臉教訓

【2019房市驚奇】屋馬燒肉新店月租130萬　創中台灣店面紀錄

【2019房市驚奇】屋馬燒肉新店月租130萬　創中台灣店面紀錄

不只王建民　羅力也有機會到兄弟

不只王建民　羅力也有機會到兄弟

5兄妹遺產大戰　父母骨灰被當垃圾丟掉

5兄妹遺產大戰　父母骨灰被當垃圾丟掉

關鍵字：

八里遺產土地兄弟爭產

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡依林透視馬甲「胸前只貼膠帶」...捆繩床戰台下全瘋了

自拍路人亂入比YA…仔細看竟是「野生TWICE」

快訊／蘆洲30人街頭持刀尋仇　警連開2槍請求支援

存46萬送初戀出國卻「撞見她結婚」　神復仇帥炸

MOMO公開戀愛首露面　微笑無發言！

TWICE金唱片表演都在飄移！MOMO摔倒敬業爬起

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

飛官開F-15突昏迷　11秒無人操作

國3車禍　貨車撞轎車一死一重傷

日月潭爆異象！民憂地震前兆　農委會回應了

大溝溪秘境變身「420坪花海勝地」

工程師父早逝！「眷村學霸」單親沈一鳴捨建中從軍

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

強冷空氣將到　「變天轉雨大降溫、最凍11度時間曝」

謝和弦新歌曝「MV手牽莉婭男友視角」蔡阿嘎也尬一角

更多

最夯影音

更多
蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」

蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」
跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面