　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

感謝13位老榮民為國付出　台中榮服處虔誠舉辦亡者晉塔忠靈祠

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台中榮服處為亡故榮民晉塔忠靈祠。（圖／榮服處提供）

▲榮服處為13位亡故榮民辦理晉塔忠靈祠儀式。（圖／榮服處提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市榮服處為感念湖北省松滋縣13位亡故榮民生前為國家的犧牲付出，與台中市湖北省松滋縣同鄉會一起為亡故榮民舉行遷厝晉塔忠靈祠儀式，由處長關永忠擔任主祭官，榮民代表、榮民家屬等30多人與祭，讓亡故榮民在天之靈備感尊崇。

▲台中榮服處為亡故榮民晉塔忠靈祠。（圖／榮服處提供）

關永忠表示，榮民長輩少小離家，歷經北伐、剿匪、抗戰等戰亂，隨軍來台建設台灣，一生用生命守護台灣，讓戰功彪炳、為國家奉獻犧牲的亡故榮民及眷屬們，都能受到應有的尊崇與服務照顧，是榮服處責無旁貸的工作，此次協助辦理遷厝作業，除了告慰亡故榮民在天之靈，更期望社會對這群老兵們，給予關懷與尊崇，進而喚起後進，傳承保家衛國之使命。

台中市湖北省松滋縣同鄉會理事長章松橋表示，同鄉會成立至今已有38年，原設有黃鶴樓安置各地同鄉故友靈骨，後來因同鄉凋零，會務終結，導致黃鶴樓無法再續放同鄉長輩靈骨，因此才辦理遷厝事宜。

章松橋表示，遷厝事宜工程浩大，困難重重，所幸台中榮服處、台中市政府民政局、生命禮儀管理處、豐原戶政事務所等單位協助，更感謝善心人士莊玉菁及良成禮儀社熱心贊助遷厝經費及作業，過程順利功德圓滿，他代表同鄉會感謝各界全力幫忙，使同鄉會長輩終於晉塔台中市軍人忠靈祠，受十方萬民之景仰，享千秋萬代之香火。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
一周天氣出爐！「這天全台有雨」　氣象局曝跨年變數
離婚4個月…宋宋夫婦爆復合！宋慧喬「重新戴回婚戒」掀熱議
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鍾佳濱力挺台灣盃三對三女籃賽　挑戰明年前進東京奧運

耶誕跨年演唱會辛苦執勤　暖心分局長設置行動補給站

台南耶誕跨年晚會　安維及交通疏導安平警順利完成

爭取多年　台東市馬當部落明年豐年祭前可動土

感謝13位老榮民為國付出　台中榮服處虔誠舉辦亡者晉塔忠靈祠

張善政談科學工業園區管理條例　痛批民進黨玩文字遊戲

小英台南競總冬至搓湯圓　宣布舉辦史上最大場造勢

百師同測地球傾斜角度　冬至中午12:19創兩岸合作新紀錄

蔡筱薇與成大生物科技中心合作　關懷社區長輩並推展天然農作愛土地

妃妃姐姐展現黃金右腳　陳亭妃與小朋友一起過聖誕

許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！

Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

料多到滿出來！基隆廟口特色車輪餅　20元就能吃到巧克力布朗尼超佛心

抽13年菸「肺塌陷」！靠插軟管治療　他發文勸世：吸菸只會讓生活更糟

35萬韓粉挺！韓國瑜直接「終點等」 高唱《隱形的翅膀》重申成立特偵組

Gail邊丟海報邊唱歌..畫面超萌　《讓我為你唱情歌》、《你啊你啊》聽了都暖心

他遠赴美國參加前女友婚禮 幸福全記錄！誠摯友誼感動網

鍾佳濱力挺台灣盃三對三女籃賽　挑戰明年前進東京奧運

耶誕跨年演唱會辛苦執勤　暖心分局長設置行動補給站

台南耶誕跨年晚會　安維及交通疏導安平警順利完成

爭取多年　台東市馬當部落明年豐年祭前可動土

感謝13位老榮民為國付出　台中榮服處虔誠舉辦亡者晉塔忠靈祠

張善政談科學工業園區管理條例　痛批民進黨玩文字遊戲

小英台南競總冬至搓湯圓　宣布舉辦史上最大場造勢

百師同測地球傾斜角度　冬至中午12:19創兩岸合作新紀錄

蔡筱薇與成大生物科技中心合作　關懷社區長輩並推展天然農作愛土地

妃妃姐姐展現黃金右腳　陳亭妃與小朋友一起過聖誕

冬至「瘋進補」拖垮身體！醫：自制力＝健康力...能防百病入侵

柴智屏女兒伴娘曝光！「高顏值女星」性感現身：她就是敢找我

男友劈腿嫌「顏值輸給前女友」　日女星整形飄仙氣「G奶是真的！」

硬撐陪媽媽工作！　暖心貓累到頭靠筆電...下秒「先睡著了」

李佳芬低調回高雄參加公益活動　聽到「新莊王小姐」快步離去

迪奧「玫瑰粉頰彩」全新升級　經典緹花壓紋超時髦

超友善商店！收編同胎「浪貓→店貓」　準備雙碗貓盆餵飼料

柴智屏嫁女兒超辣！緊身禮服「上下深V」一插腰好身材炸出

鍾佳濱力挺台灣盃三對三女籃賽　挑戰明年前進東京奧運

「請你讓開！」阿嬤苦勸狗孫借過　牠故意大腿開開：才不要

郭書瑤性感熱舞「M字腿+撫胸」！　一彎腰「北半球快掉出」＞／／＜

地方熱門新聞

2019「海安耶誕PARTY」熱鬧登場

馬英九基隆廟口偕宋瑋莉拜票　作風超親民！

透天厝霸氣加蓋車庫　被市府整排拆了

以為試吃？老人好市多爽爽吃櫻桃

嘉義市管樂節開幕宛如嘉年華會

韓國天團來台南演出市府小吃款待

不再讓民進黨抹黑查水錶　花蓮藍營啓動輔選

悠遊坑子溪　復育萬株桃金孃

南榮國中屏東演藝廳演出　博得滿堂彩

網路愛情詐騙警拆穿保住60萬積蓄

陳菊力挺蔡易餘　呼籲務必去投票

為殺警案自清　蕭景田真心告白

龍崎光節空山祭開幕

永靖封街　謝平安搓平安圓

更多熱門

相關新聞

台東榮服處歲末報佳音

台東榮服處歲末報佳音

台東縣榮民服務處寒冬送暖服務行動開跑，歲末聖誕節前夕，由處長林振生帶領社區服務組長、榮欣志工及替代役男等，辦理聖誕社區訪視關懷活動，並轉贈台南市喜憨兒社會福利基金會愛心年菜，同時為讓伯伯們過個暖暖的聖誕節給予祝福。

寒冬送暖　榮服處與台電關懷弱勢

寒冬送暖　榮服處與台電關懷弱勢

為塑膠袋推死榮民　判刑3年10月定讞

為塑膠袋推死榮民　判刑3年10月定讞

榮民住院妻奔醫院「還沒死」…下秒閃人

榮民住院妻奔醫院「還沒死」…下秒閃人

台東馬蘭榮家才藝競賽　榮民參與樂開懷

台東馬蘭榮家才藝競賽　榮民參與樂開懷

關鍵字：

榮民忠靈祠榮服處湖北省同鄉會

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

嬰兒監視器凌晨突飄「一閃一閃亮晶晶」

蕭亞軒素顏直播認了「整臉動過4手腳」！

挺韓、罷韓大軍集結！數學老師計算揭真相

半夜被叫醒！他下樓見客廳多隻狗

韓國瑜嗆罷韓隊伍長布「遮羞布」

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

威廉台上失控爆料：我把拔在房間裡...

老闆宣布取消年終！2週後劇情神反轉

《小學堂》小西瓜「學霸新身分」曝光

尹立5天後提罷韓連署　韓辦分析打臉

5銀行大到不能倒　金管會祭出4誘因

狗坐下傳出貓慘叫　放大一看笑翻

「最正練習生」遭控台獨！

夏于喬驚喜「挺孕肚」現蹤力挺五月天！　

香港驚見2男浮屍「雙腳綁啞鈴、膠帶封嘴」

更多

最夯影音

更多
許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！

許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！
Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面