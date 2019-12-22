感謝13位老榮民為國付出　台中榮服處虔誠舉辦亡者晉塔忠靈祠

▲榮服處為13位亡故榮民辦理晉塔忠靈祠儀式。（圖／榮服處提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市榮服處為感念湖北省松滋縣13位亡故榮民生前為國家的犧牲付出，與台中市湖北省松滋縣同鄉會一起為亡故榮民舉行遷厝晉塔忠靈祠儀式，由處長關永忠擔任主祭官，榮民代表、榮民家屬等30多人與祭，讓亡故榮民在天之靈備感尊崇。

關永忠表示，榮民長輩少小離家，歷經北伐、剿匪、抗戰等戰亂，隨軍來台建設台灣，一生用生命守護台灣，讓戰功彪炳、為國家奉獻犧牲的亡故榮民及眷屬們，都能受到應有的尊崇與服務照顧，是榮服處責無旁貸的工作，此次協助辦理遷厝作業，除了告慰亡故榮民在天之靈，更期望社會對這群老兵們，給予關懷與尊崇，進而喚起後進，傳承保家衛國之使命。

台中市湖北省松滋縣同鄉會理事長章松橋表示，同鄉會成立至今已有38年，原設有黃鶴樓安置各地同鄉故友靈骨，後來因同鄉凋零，會務終結，導致黃鶴樓無法再續放同鄉長輩靈骨，因此才辦理遷厝事宜。

章松橋表示，遷厝事宜工程浩大，困難重重，所幸台中榮服處、台中市政府民政局、生命禮儀管理處、豐原戶政事務所等單位協助，更感謝善心人士莊玉菁及良成禮儀社熱心贊助遷厝經費及作業，過程順利功德圓滿，他代表同鄉會感謝各界全力幫忙，使同鄉會長輩終於晉塔台中市軍人忠靈祠，受十方萬民之景仰，享千秋萬代之香火。

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