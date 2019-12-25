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「父母骨灰」被當垃圾丟了！5兄妹遺產大戰...爭房撕破臉

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▲▼「父母骨灰」被當垃圾丟了！5兄妹遺產大戰...爭房撕破臉。（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲4位子女出面指控，雙親骨灰被三妹丟了。（圖／翻攝自《看看新聞》，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

遺產分配一直是無數父母的難題，上海一對老夫婦膝下育有5名兒女，不料兩人過世後，子女為了爭奪留下的房產，不僅相互撕破臉，還把父母倆的骨灰當作垃圾丟掉，如今五兄妹的遺產戰爭還在繼續，雙親的骨灰卻已不知所蹤，演變成羅生門。

根據《看看新聞》報導，排行老二的戴姓女子今年8月帶著其它兄弟姊妹出面控訴，父母過世後把房子留給三妹，沒想到過戶手續還沒完成，妹妹就把雙親的骨灰當作垃圾丟了，這讓她和其他3名兄弟姊妹很不滿，因為他們再也無法祭拜父母。

▲▼「父母骨灰」被當垃圾丟了！5兄妹遺產大戰...爭房撕破臉。（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲鄰居透露，曾看到三女婿在垃圾桶翻找骨灰。

鄰居透露，當時她到對方家中拜訪，疑惑地問「你父母親都過世兩年了，怎麼骨灰還擺在家裡？」結果過了一個星期，就看到三女婿在垃圾桶裡翻，說自己在找骨灰。另一名鄰居也作證，當時她問三女婿「為什麼骨灰會在垃圾桶裡？」對方回答「不是我扔的，是家人把骨灰丟了！」

媒體循線找到這位三女兒，她回應「父母已經落葬，沒有什麼骨灰罈不骨灰罈的」。為了證明所言不假，三女兒出示影片，強調雙親已經入土為安，安放在靈骨塔內。至於兄弟姊妹為何做出這樣的指控，她認為是房產歸屬問題，才讓五兄妹反目成仇。

▲▼「父母骨灰」被當垃圾丟了！5兄妹遺產大戰...爭房撕破臉。（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲三女兒表示，雙親已經入土為安，沒有什麼骨灰罈，一切都是栽贓抹黑。

根據老夫婦生前留下的遺囑，房產是留給三女兒，但其他人不以為然，還因此撕破臉，不惜和她對簿公堂。法院審理後，以遺囑內容和公證書為依據，判處房產確實歸三女兒所有。

正當三女兒要收回房產時，眾兄弟姊妹竟在屋內設置靈堂，還向法院曝光一份「骨灰盒遷移」證明文件，指父母骨灰已經從墓地遷至屋內，現在卻不知所蹤。

▲▼「父母骨灰」被當垃圾丟了！5兄妹遺產大戰...爭房撕破臉。（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲老夫婦生前立下遺囑，把房產留給三女，成為法院判決依據。

三女兒指控，這份文件是大哥偽造，她不知道有什麼所謂的骨灰罈，也不想為了澄清不實指控，而去驚擾已經下葬的父母，因為這些都是謠言。

如今五兄妹各執一詞，說法相互矛盾，究竟真相為何？骨灰罈又安放在哪？或許只有他們自己心知肚明，只是父母飽受子女爭產所苦，死後2年仍不得安寧，看在旁人眼裡也只能搖頭。

▲▼「父母骨灰」被當垃圾丟了！5兄妹遺產大戰...爭房撕破臉。（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲原先一家人和樂融融，如今五兄妹卻因爭產反目。

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