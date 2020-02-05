　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／隱瞞經歷趴趴走！12位確診患者被公安「立案調查」...最高可判死刑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡儀潔／綜合報導

在武漢肺炎肆虐之際，卻屢屢出現故意隱瞞經歷的患者，據不完全統計，過去幾日內在四川、浙江、吉林等11省份均有通報相關案情，共有12人被立案偵查。其中，一位69歲的四川雅安男子密切接觸群眾達100餘人，雲南更有一位酈姓患者，拒不執行預防、控制措施，且「放任向不特定人員傳播突發傳染病病原體」。

據《華夏日報》不完全統計，近幾日來，全大陸至少有12位新冠肺炎確診患者被警方立案偵查，其中11例案由為涉嫌以危險方法危害公共安全，僅1例案由是涉嫌過失以危險方法危害公共安全。在多則警方通報中，被立案偵查的確診患者均有故意隱瞞經歷的情況。

其中一例是武漢某醫藥公司的王姓員工，在1月19日從武漢到湖南長春市探親，之後出現發熱咳嗽等症狀，但在3次就醫時，故意隱瞞在重點疫區工作經歷，欺騙了就診醫生，且多次主動與他人密切接觸。他隨後被確診，並導致5人直接感染、多人封閉隔離觀察。

長春警方2月4日發佈通報，稱根據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國傳染病防治法》等國家法律法規，對王某某涉嫌以危險方法危害公共安全罪立案偵查。

▲▼武漢肺炎,日本中部國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲疫情肆虐下，民眾加強自我防禦。（圖／達志影像／美聯社）

無獨有偶，廣西玉林警方1日以涉嫌以危險方法危害公共安全罪，對薛姓患者立案偵查。經初步調查，該位患者於1月15日外出旅遊時出現低熱，返回玉林後，到相關醫院就診時隱瞞與重點疫區人員接觸史，且拒不執行關於新冠肺炎的預防、控制措施，在沒有採取足夠防護措施情況下，擅自與他人接觸，導致病毒存在傳播的嚴重危險。

青海公安則於同一日發佈通報，確診病例苟某被立案偵查。該位患者長期在武漢務工，近日返鄉後故意隱瞞真實行程和活動，編造虛假返鄉日期資訊，對自己已有發熱咳嗽等症狀刻意隱瞞，欺騙調查走訪人員，且多次主動與周邊人群密切接觸。特別惡劣的是，苟某有意隱瞞兒子與其一同從武漢返鄉的事實，其子也多次在外活動，並密切接觸人群。

▲▼成都醫護人員搬運武漢肺炎隔離患者。（圖／路透）

▲成都醫護人員搬運武漢肺炎隔離患者。（圖／路透）

安徽六安市金寨縣公安局於3日，對確診病例江某某立案偵查。通報稱，「江某某明知自己出入過重點疫區，且出現疑似感染新冠肺炎症狀，卻故意隱瞞，且拒不執行衛生防疫機構的預防、控制措施和金寨縣新型冠狀病毒疫情防控指揮部有關命令，在沒有採取足夠防護措施情況下，仍然擅自與不特定的人員接觸，導致其感染的新型冠狀病毒存在繼續傳播的嚴重社會危險。」

台州公安於同日發佈消息，稱1月20日陳某臣從武漢回到仙居老家探親，欺騙調查走訪人員，故意隱瞞真實行程和活動，以及已有發熱咳嗽等症狀的事實，多次主動與周邊人群親密接觸。目前，陳某臣已被確診，並隔離收治，因涉嫌以危險方法危害公共安全被公安機關立案偵查，案件目前正在進一步偵查之中。

多則通報還提及了偵查對象因瞞報造成的嚴重後果。山東濰坊市居民張某芳於2月2日被確診，但她拒絕配合當地社區調查，面對醫生的問診，刻意隱瞞旅行史和人員接觸史，致使與其接觸的多人存在被傳染的嚴重危險，造成68名醫護人員、社區和4S店等49名人員，累計全部被隔離觀察。

四川雅安市3日發佈通報，69歲的天全縣男子侯某，1月17日從漢口乘動車於當日下午到達成都，然後乘私家車返回天全，1月27日因「反復咳嗽、咳痰伴心累、急促」，在天全縣人民醫院入院，隨後於1月31日確診。

通報稱，「經初步調查，侯某有意隱瞞途經武漢漢口返雅的事實，且多次在外活動，密切接觸群眾達100餘人。更為惡劣的是，在天全縣人民醫院主診醫生和縣疾控中心工作人員多次詢問是否有武漢、湖北等地居住和旅遊史的情況下，侯某仍然否認，導致有30多名醫護人員密切接觸，造成嚴重後果，給市、縣疫情防控工作造成嚴重的不利影響。」這則案件還讓當地啟動了問責程式。

▲武漢肺炎疫情延燒，醫生穿戴防護裝備。（圖／路透社）

▲醫生穿戴防護裝備。（圖／路透社）

雲南西雙版納州景洪市居民酈某某，則於去年12月至今年1月有武漢旅居史，返回景洪後出現咳嗽等症狀，被衛生防疫機構採取隔離觀察治療措施，1月24日，酈某某被確診新冠肺炎。但在隔離觀察治療期間，酈某某拒不執行衛生防疫機構的預防、控制措施，「放任向不特定人員傳播突發傳染病病原體」，危害公共安全。目前，酈某某已被公安機關立案偵查，並被採取強制措施。

▲武漢肺炎疫情延燒，司機穿著防護服。（圖／路透社）

▲武漢肺炎疫情延燒，駕駛穿著防護服。（圖／路透社）

此外，廣東省汕頭市澄海區公安分局3日的通報顯示，當地同時對4人進行了立案偵查（其中一人確診患上新冠肺炎）。經查，杜某然、楊某麗夫婦均來自湖北省棗陽市，於今年1月23日從湖北乘車到達澄海區探望父親，之後楊某麗已經出現發熱、咳嗽等症狀，杜某然、杜某雨及知情人許某浩明知楊某麗出現症狀，沒有主動向所在鎮（街道）報告，未配合做好防控工作。

楊某麗1月31日被確診為新冠肺炎患者，有密切接觸人員已經集中進行醫學隔離觀察。公安機關2日依法對楊某麗、杜某然、杜某雨、許某浩等四人以涉嫌以危險方法危害公共安全罪予以立案偵查，採取相關措施，並隔離收治。同時，對杜某雨務工的工廠業主進行調查。

對於類似案件屢屢發生的情況，北京聖運律師事務所連大有律師表示，早在2003年非典期間，兩高緊急推出針對突發疫情災害期間的20類30個罪名的司法解釋，譬如故意傳播突發傳染病病原體，危害公共安全後果嚴重的「最高可能被判處死刑」，而對於過失造成傳染病傳播，情節嚴重的也會以過失以危險方法危害公共安全罪定罪處罰。

ET快訊
陳時中淚灑記者會...遭酸民謾罵　主播動怒開嗆
陳時中現身藥局！實測口罩實名制　卻因這關鍵買不到
「這藥1天內治愈武漢肺炎病患」！大陸疑搶先美國註冊專利
第二批武漢台商包機改6日飛　徐正文：為了升級防護措施
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

出生30hrs確診！新生兒「無症狀」染武漢肺炎　專家： 疑母體垂直感染

搶先美國藥廠申請專利？　大陸國家衛健委回應：我們也正在關注

武漢返台隔離宿舍曝光！　一人一床獨立衛浴還有電視可看

武漢返台包機安插大陸人？　台商會長：陸配跟著小孩回來

金門提強烈要求！2月6日起「暫時關閉小三通」...楊鎮浯：防疫要做到最高級

對返台確診台商「感到痛心」 湖北省台辦：900人提出協助請求

大陸疑搶先註冊專利！美藥廠1天治愈武漢肺炎病患…曾公開治療過程幫助救治

告急疫區不只武漢！ 湖北鄂州「確診致死率最高」

不斷更新／大陸入境旅客、市民隔離14天　林鄭月娥：香港8日起實施

影／隱瞞經歷趴趴走！12位確診患者被公安「立案調查」...最高可判死刑

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

雙B男放身障停車證擺右邊遭開罰 以車擋人怒嗆開單員：是沒眼睛？

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

陳時中親上火線「歷史一刻關門」　逾24h未闔眼...記者會累到語塞

阿嬤「百寶袋冰箱」超市都輸慘　整櫃食材都記得！想吃什麼我煮

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

出生30hrs確診！新生兒「無症狀」染武漢肺炎　專家： 疑母體垂直感染

搶先美國藥廠申請專利？　大陸國家衛健委回應：我們也正在關注

武漢返台隔離宿舍曝光！　一人一床獨立衛浴還有電視可看

武漢返台包機安插大陸人？　台商會長：陸配跟著小孩回來

金門提強烈要求！2月6日起「暫時關閉小三通」...楊鎮浯：防疫要做到最高級

對返台確診台商「感到痛心」 湖北省台辦：900人提出協助請求

大陸疑搶先註冊專利！美藥廠1天治愈武漢肺炎病患…曾公開治療過程幫助救治

告急疫區不只武漢！ 湖北鄂州「確診致死率最高」

不斷更新／大陸入境旅客、市民隔離14天　林鄭月娥：香港8日起實施

影／隱瞞經歷趴趴走！12位確診患者被公安「立案調查」...最高可判死刑

桃園經國二號橋進行伸縮縫更換　工期14天用路人請改道

台東穿山甲過馬路遭車撞　受驚嚇捲曲成一團！警目擊送醫　

「2019金桃獎」53案競逐　桃園市府14機關榮獲

田徑金牌手代課當老師…誘國中妹摩鐵車震！賠50萬換緩刑

奧運銀牌大馬雙蔚逾期報名2站賽事　低級失誤很可能無緣東奧

越南、沙國爆發禽流感疫情　撲殺逾40萬隻家禽

2020綠能與循環經濟特刊　聚焦全球極端氣候

英國政府更新對中國旅遊警示：建議「所有英國人」離開中國

宋柏緯「5米落水戲」超驚險！　安心亞逃過一劫：感謝導演把我刪掉

義大利參議員聯名致函WHO　關切將台灣列為中國大陸疫區

在模特兒身上裁出性感泳衣　造型師「超強神剪」網友嚇傻

大陸熱門新聞

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

新確診案例驚爆　不在原本登機名單

第二批台商包機改期　媽媽帶2歲兒爆哭

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

南京、寧波、福州封城！累計27座城市封管

滯留湖北名單曝光　台商回應登機爭議

湖南28歲醫連10天抗疫　過勞猝死

第二梯原定243人　她搭不上機崩潰

她故意隱瞞行蹤　68醫護慘被隔離

武漢男欺騙醫生　找親友聚餐害5人感染

她買到口罩！路上竟「整盒遭劫」

54歲武漢男感染離世　曾義務接送醫護上下班

陸委會：今明兩天不會有加班機回台

更多熱門

相關新聞

金門要求：2月6日起暫關小三通

金門要求：2月6日起暫關小三通

隨著武漢肺炎持續擴散，小三通是否停航備受關注。金門縣長楊鎮浯今（5）日在臉書po文，稱必須把金門的防疫作為做到最高級，這是在非常時期因應防疫所需，必要的暫時性交通管制措施，「再次強烈要求中央流行疫情指揮中心：2月6日起暫時關閉金廈小三通。」

陳時中淚崩卻遭酸　主播氣炸：不要只出張嘴

陳時中淚崩卻遭酸　主播氣炸：不要只出張嘴

經長緊盯防疫缺口！親致電鴻海、金仁寶：落實居家檢疫

經長緊盯防疫缺口！親致電鴻海、金仁寶：落實居家檢疫

華航、華信2/6起兩岸航班回程不供餐

華航、華信2/6起兩岸航班回程不供餐

對返台確診病例表遺憾 刑軍志:900名台胞想急回台!

對返台確診病例表遺憾 刑軍志:900名台胞想急回台!

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒肺炎隱瞞情況隱瞞確診患者隔離

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

WHO：健康民眾戴口罩沒洗手感染武漢肺炎風險更高

即／居家檢疫「3人失聯」　市府動員找人

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

夜唱激喇低胸辣妹！　球星蔣智賢「KTV互摸偷腥」

新確診案例驚爆　不在原本登機名單

鄭宜農「同居林予晞」2年曝感情現況

第二批台商包機改期　媽媽帶2歲兒爆哭

李信盈被爆強迫同學替他打手槍

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

蔣智賢激喇辣妹！網爆「各縣市都有砲友還開小三趴」

更多

最夯影音

更多
一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」
蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面