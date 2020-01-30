網紅律師大戰「哥吉拉」！化學博士臉書貼「打臉圖」挨告　判賠1萬

▲網紅律師林智群與化學博士趙晉陞，因核能、綠能發電議題在網路上大戰，林智群不滿照片被趙晉陞P上紅巴掌惡搞提告，士院判趙晉陞須賠1萬元，並撤下「打臉圖」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅志華／台北報導

經常評論時事的林智群律師，先前在網路上發表對綠能發電的看法，與化學博士趙晉陞戰成一團，後來趙晉陞在2018年6月間，在臉書社團「核能流言終結者」，刊登以林智群的照片做成的「打臉圖」，經林智群提告，士林地方法院於1月22日判趙晉陞須賠償1萬元，並刪除臉書上的汙辱林智群的圖片。

林智群律師得知勝訴後，在臉書發表判決「懶人包」，指趙晉陞博士「要撤下畫我臉的圖、不得再使用那張圖、賠我1萬元」，並表示「錯的事情就是錯，畫人家臉就是不對」、「不過我覺得判決金額太少了，難怪網路霸凌這麼嚴重」，更大酸趙晉陞的委任律師收了律師費，是本案的「真正贏家」。

2人因討論綠能與核能發電議題，在網上掀起論戰，趙晉陞於2018年6月27日在臉書「核能流言終結者」，以「如何才能第一次打臉網紅就上手？」為題並引用資料表示，核能發電因政府決策導致成本上升，且收購風電的價格也過高，並在林智群照片的右臉上，P上一個紅巴掌做成「打臉圖」；2人戰了一年多，到了2019年7月間，趙晉陞再以「哥吉拉碎碎念」為題，引用資料與林智群互嗆。

林智群律師不滿照片被惡搞，2018年提告時經地檢署不起訴，他於2019年5月21日在臉書表示，「今年告第二次，是因為你又放了那個有爭議的照片，我當然要告阿！」，更嗆明「我總是要把你揪出來的，至少讓檢察官查出你的個人資料，不然接下來怎麼告你其他的呢？」；士林地院在1月22日判趙晉陞須賠償1萬，並撤下臉書上的「打臉照」，可上訴。

我沒有遲到，是時間遲到了！