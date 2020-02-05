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被大自然逼著走…格陵蘭冰川加速融　1天消失110億噸冰層「專家憂最後結果」

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▲▼格陵蘭的冰川。（圖／達志影像／美聯社）

▲格陵蘭冰川。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

近年來全球備受氣候暖化影響，不僅天災頻傳，大自然生態受到影響，最新研究指出，海洋升溫與洋流，就是成為加速冰層融化的原因，而這對人類、海洋生態衝擊也相當大。丹麥氣象研究所（Danish Meteorological Institute）學者也表示，光在2019年夏天就曾一次消失110億噸的表面冰層。

綜合外媒報導，美國《CNN》報導中提到，德國「艾佛瑞德維根納極地海洋研究所」（Alfred Wegener Institute）海洋學家夏芙（Janin Schaffer）所發表的期刊報告中，學者分析了海洋溫度升高，水溫與冰河融化之間的影響，其中冰舌（ice tongue）為冰河延伸的一部分，格陵蘭冰舌，最長約80公里，但一道大西洋暖流通過冰河，大量升溫海水接觸到水下冰，加速了冰河融化。

格陵蘭冰河融化的冰層，在20年間佔全球海平面上升量25％，在2019年的《自然》（Nature）期刊中提到，現今格陵蘭冰層的融化速度，是1992年的7倍，倘若冰層全數融化，全球海平面將會上升超過7公尺。

丹麥氣象研究所學這默特蘭（Ruth Mottram）指出，2019年可說是氣候變遷的最顯著的一年，大部分的地區都創下歷史高溫，格陵蘭冰曾甚至出現一天消失110億噸表面冰層的現象，這些融冰水可以裝滿440萬個奧運標準游泳池，直到2019年7月，格陵蘭冰層消失1970億公噸，速度相當驚人。

氣候變遷導致海水溫度上升，溫暖海水造成極端氣候，變成颶風、颱風的機率大增，此外，海水溫度影響了海洋生態，魚群、珊瑚數減少，也將會連帶影響人類生活。

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