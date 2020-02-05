健保署配口罩系統「2天激速修改測試完成」　工程師驚豔：太威了吧

▲因為武漢肺炎，口罩成了「議題」。（圖／記者游芳男攝）

記者張靖榕／綜合報導

因應民眾恐懼武漢肺炎而搶購口罩，衛生福利部3日宣布統一改由特約藥局販賣口罩，推出實名購買制度6日上路；健保署也在短短2天內執行「修改全國電腦資料庫並完成測試」以如期配送口罩。官方如此激速讓同業工程師相當驚豔，直呼「這實在太威了吧」。

衛生福利部3日公布於3天後正式實施口罩販售實名制，奇數者於每周一、三、五至健保特約藥局購買，偶數者二、四、六購買，星期日則不限。臉書貼文中也提到健保署2天修改全國電腦資料庫系統並完成測試，將由郵差配送口罩至全國6505家健保特約藥局，並規定7天限買2片口罩。

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一名工程師網友將衛福部貼文轉至噗浪，表示身為一名同業，不敢想像工程師們以及健保署資訊、業務單位「這幾天是爆了多少肝」。

該網友表示，修改全國電腦資料庫是「這麼龐大的系統、這麼大量的資料、這麼十萬火急的時程，光是想像都頭皮發麻」，而且他在衛福部公布不久前，才和媽媽聊到實名制問題，當時認為不論物流、販售及庫存的協調和控管，光系統修改可能也需花3到5天時間，「殊不知不到一個小時就被衛福部打臉」，「到底是怎麼辦到的，太不可思議了！」

貼文吸引網友回應，「他們感覺每天加班到半夜」、「執行力驚人」、「除了醫療，臺灣的資訊產業也是引以為傲的」、「我覺得在座各位不要忘記唐鳳可能不是地球人這件事」、「感嘆工作人員，這絕對是爆肝在處理的。」