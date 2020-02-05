深夜變卦！第二批武漢台商包機改6日飛　徐正文：為升級防護措施

▲為升級防護措施，陸方原計畫5日送回滯留武漢台商的第二梯次包機，深夜臨時改為6日執行。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／台北報導

原定今（5日）起飛，接回第二批滯留武漢台商的包機，臨時更改為6日執行。台北市家長協會總會長徐正文轉述台商說法稱，「為了升級加強防護措施」，他們深夜收到訊息，將改到6日起飛。

據了解，首批滯留武漢的247位台灣民眾，於3日晚間從天河機場起飛後，大陸官媒即發文指出，「第二批運送工作將在5日進行」，但我方陸委會、海基會4日凌晨均對此發布聲明表示，「雙方未有任何協商聯繫。」

▲首批返台的滯留武漢台灣民眾，在3日下午上車準備前往機場情況。（圖／徐正文提供）

4日下午，協助聯繫滯留武漢台商的徐正文在召開記者會，並與武漢台商視訊連線時表示，依據台協、台辦的資訊，的確是在5日有班機回台，且目前已經在進行報到的工作了，「可能中間有一些溝通的部分，才會說不確定。」

但5日凌晨，徐正文轉述滯留台商說法稱，他們收到消息，「明天確定不飛了」，主要目的是為了升級加強防護措施。具體細節各方仍在了解當中，返台人數也會有所增加。

對於第二批滯留武漢台商包機執行，陸委會昨（4日）深夜曾發布聲明指稱，關於5日執行第二批班機，「只是單方面訊息，未經雙方商討協調」，且在3日返台的旅客中，已有一個確診病例，政府相關部門商定後，制定三大接續處理原則。

陸委會表示，三大原則包含提升防檢疫工作的確實度；旅客名冊對岸務須與我方協商並達成一致；隔離收容場所容量有一定限度，執行下次任務前須做好充足準備等。其中，「完整旅客名冊亦需於啓航前一日交給我方，俟審查入境資格無誤後再予執行。」

▼台北市家長會長協會總會長徐正文與滯留台商視訊連線。（圖／記者蔡紹堅攝）