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服務台南偏鄉　市民可持健保卡至龍崎、南化區衛生所買口罩！

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▲台南市龍崎及南化區因無特約藥局，可至當地衛生所購買，每張健保卡可用10元購買2片口罩，7天內不能重複購買。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市龍崎及南化區因無特約藥局，可至當地衛生所購買，每張健保卡可用10元購買2片口罩，7天內不能重複購買。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

武漢肺炎疫情持續升溫，為遏止國人搶購囤積口罩風潮，台南市衛生局提醒口罩販售實名制2月6日上路，市民可至健保特約藥局使用健保卡購買，龍崎及南化區因無特約藥局，可至當地衛生所購買，每張健保卡可用10元購買2片口罩，7天內不能重複購買，希望讓更多有需要民眾買得到口罩，並讓資源利用公平及透明。

台南市衛生局表示，根據衛福部疾管署武漢肺炎截至2月3日統計，中國大陸累計31省市區（不含港澳特別行政區）確診17205例，其中2296例重症，361例死亡，國際間累計164例，台灣累計10例確診個案（個案均狀況穩定）。

請繼續往下閱讀...

政府徵用的口罩，在民生方面，原先超商通路自2月4日起停止販售。健保署兩天內修改全國電腦資料庫系統並完成測試，由物流業配送口罩至全國健保特約藥局，每家藥局每天配發200片成人口罩、50片兒童口罩，民眾自2月6日起，可持本人「健保卡」前往購買，每張健保卡可用10元購買2片口罩，7天內不能重複購買。為分散購買人潮，身分證字號末碼雙號者可於每週二、四、六購買，單號者可於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買。另上班族及行動不便者，可委託親友代為購買，一人限代持一張健保卡，購買規則相同；同時，兒童口罩僅限12歲以下兒童健保卡購買。另龍崎及南化區因無特約藥局將由龍崎、南化區衛生所代為處理，衛生所假日仍照常服務，請龍崎、南化區民眾就近購買。

中央流行疫情指揮中心再三呼籲口罩使用時機應著重在「看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」，健康民眾及一般學生無須戴口罩，請民眾將口罩留給需要的人，無須恐慌搶購口罩、囤積口罩，讓資源發揮最大效用。

另外，行政院消費者保護會加強宣導「1950全國消費者服務專線」，提供民眾諮詢口罩消費糾紛相關問題；有關能夠阻隔飛沫傳染的醫用口罩係屬醫療器材，需要經過查驗登記與限定有藥商登記才能販售，相關問題可撥打食品藥物管理署「1919專線」諮詢。其他「嚴重特殊傳染性肺炎」相關資訊，請上衛生局資訊網瀏覽（https://health.tainan.gov.tw）。

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