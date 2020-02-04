中美貿戰、反送中衝擊 香港經濟10年來首度負成長

▲內外因素衝擊，香港經濟自2009年以來首次出現年度負增長。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

香港未來經濟面臨極大挑戰，根據特區政府統計處3日公佈預先估計資料，2019年第4季度香港本地生產總值同比實質下跌2.9%，當年年度GDP同比實質下跌1.2%，這是香港經濟自2009年以來首次出現年度負增長。

特區政府發言人表示，香港經濟2020年的前景面臨高度不確定性因素，包括環球經濟復蘇步伐、週邊經貿關係、新型冠狀病毒引發的肺炎疫情，尤其反送中事件尚未落幕，這些都是衝擊香港經濟隱憂。

▲中美貿易戰，中反送抗議因素衝擊，觀光客人數和內需消費支出下滑，重創香港服務業。（圖／路透社）

資料顯示，去年第4季度香港內部需求中的私人消費仍然疲弱，連續第二個季度同比下跌，跌幅為3.0%，全年較去年下跌1.1%。政府消費在4季度同比上升6.0%，全年實質上升5.1%。外部需求領域，2019年第4季度香港出口同比跌幅，比較基數低，略為減少4.3個百分點，同比下跌2.6%。但是訪港旅遊業受到衝擊，服務輸出同比跌幅擴明顯大到25.0%，另外，香港出口和服務輸出在2019年全年分別下滑4.7%和10.4%。

政府發言人表示，根據預估數字，2019年第4季度香港GDP連續第二個季度同比收縮，幅度較3季度擴大0.1個百分點，這也是2009年以來首次出現年度跌幅。主要原因，2019年先受到中美貿易戰的影響，出口萎縮，外加去年年中反送中活動，造成觀光客人數和內需消費支出下滑，重創香港服務業，導致經濟出現 10 年來首次的負成長。

▼ 展望香港2020年經濟前景充滿太多變數。（圖／路透社）

展望2020年經濟前景，政府發言人認為香港面臨高度不確定性因素，環球經濟復蘇步伐、週邊經貿環境、社會事件引發的不確定性，經濟增長也與新型冠狀病毒引發的肺炎疫情，也牽動香港和亞洲地區的發展緊密相關。