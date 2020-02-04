港醫護罷工近萬人響應！　僅剩一半人手照顧「重症新生兒」...癌症手術也得延遲

▲抗議民眾手持海報。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

港府3日宣佈擴大封關，但主張「全面封關」的醫管局員工陣線並不接受，今（4）日啟動第二階段一連4天罷工，稱有9000名醫護響應，不限於非緊急服務。醫管局則稱，今天有2700名員工罷工，承認對服務有明顯影響，新生嬰兒ICU、重症室及隔離病房等，有癌症病人因此不能做手術，希望同事能回心轉意返回工作崗位。

據《香港01》報導，醫管局聯網服務總監楊諦岡醫生3日晚間表示，首階段罷工影響廣泛，共有2700多名員工參與，當中包括370位醫生、900多名護士、以及約1000位專職醫護等，同時有緊急服務因個別員工罷工，服務上受到影響。

此外，有數間醫院的新生嬰兒重症治療部及加護病房，近半數護士缺勤，需另尋人手當值。楊諦岡特別指出，有一間醫院有88個嬰兒住院，其中22位住進ICU，「僅剩一半具有相關專門資格護士照顧他們」，現在急需人手在隔離病房抗疫，但有病房因人手不足而要減少，一間重症病房因次要關閉，甚至一些重症病人因手術室人手不夠，「有癌症病人做手術，要延遲。」

楊諦岡接著表示，3日也有專門服務要暫停，譬如胸肺科一半手術取消，有醫院的兩間血管造形手術室，因人手不足只能開一間，影響很多心臟病人，另外有很大百分比的放射診斷師沒有上班，「因他們沒有上班，有的骨科手術都推遲」，連抗疫時要照X光及電腦掃描都無法進行。

▼ 香港醫護人員罷工。（圖／路透）

對於醫護界罷工，香港特首林鄭月娥在3日的記者會上表示，將進一步擴大局部封關，與有部份醫管局員工罷工「並無關係」，任何人企圖以激進、極端手法迫使政府就範都不會成功，而且亦會影響病人利益，對這種手法並不認同；今日的措施只是因應過去的方法加大力度，與之前的措施「一脈相承」。

▼林鄭月娥戴口罩開記者會。（圖／路透社）

工會傍晚應邀與醫管局會晤，數百名參與罷工的醫護抵達醫管局大樓聲援，及參與公開對話。醫管局員工陣線副主席羅卓堯要求局方立即回覆兩大訴求，包括是否承諾不秋後算帳，以及承諾向港府發公開施壓，促全面封關。

談判歷時20分鐘，最終未達共識，工會主席余慧明宣佈談判破裂，正式宣告進入第二階段罷工。羅卓堯會後稱，醫管局不作為及無能，行政總裁甚至聲言對「封關」情況不明所以，「連封關都說不清楚什麼意思，好荒謬，大家心中有數啦」，必須由政府加入談判桌，才能解決目前情況。

羅卓堯表示，工會4日將緊接發動一連4天罷工，預計有9000多名員工響應，各公立醫院僅能提供有限度服務，且將在醫管局大樓請願，罷工醫護亦會流水式遞交請願信，及前往聯網龍頭醫院簽到，若週五仍未獲港府回覆，不排除將行動升級，包括與其他行業工會作聯合作動。

▼武漢肺炎防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）