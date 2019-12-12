看好美容SPA未來前景　東森自然美竹北加盟主一口氣要開2家

▲東森集團總裁王令麟(左2)到東森自然美新竹竹北二店為加盟主郭子菁老師(左1)加油打氣。(圖／記者徐文彬攝，下同)

記者曾雅玲／新竹報導

東森集團接手自然美之後展現旺盛的企圖心，展店、推新品、行銷、導客...動作頻頻，東森總裁王令麟更親自全台走透透探訪加盟主，近日特別到新加入東森自然美的新竹竹北二店為郭子菁老師加油打氣，看好美容Spa產業的發展，更對東森自然美品牌經營信心十足，郭子菁告訴王令麟：馬上要再開第2家！

▲希望擺脫美容產業淪為削價競爭的惡性循環，郭子菁決定轉投入東森自然美經營行列，要靠優質產品和專業服務幫助愛美的女性。

不少消費者會上網購買美容Spa票券，團購網上琳瑯滿目拼低價、拼時間長的低價票券，但大部分消費者恐怕都沒想過，120分鐘、150分鐘甚至200分鐘的Spa，卻只要399元、638元..，業者敷在你身上、臉上的產品，究竟是什麼？就是不希望美容Spa淪為這種削價競爭的業態，已經營美容Spa近7年的郭子菁，毅然轉投入東森自然美的品牌，且決定在競爭激烈的竹北市一連開二家店，「我看的是5年、10年後的市場，好的美容Spa一定會起來！」

郭子菁指出，好幾年前醫美迅速竄起，吸引許多愛美的女性，她自己也不例外，但快速見效的醫美，其實很多是採取「破壞」的方式，容易造成肌膚受損，而蔡燕萍博士創立研發、擁有48年歷史的自然美，最強的就是拯救問題肌膚，「我的皮膚就是靠自然美救回來的」親身體驗過，讓她對自然美的產品深具信心，再加上300多種，且專為東方人皮膚研發的各種產品，「就好像皮膚的藥劑師一樣，能夠針對不同人的肌膚狀況，量身打造不同的組合」這是她看好自然美最強的優勢。

▲王令麟經營企業的理念、東森龐大資源的挹注，讓郭子菁加盟東森自然美信心十足。

決定加入東森自然美經營行列之後，郭子菁超級認真的學習態度，讓所有負責輔導她的總公司同仁佩服不已，「一周要跑竹北二店好多趟」，完成五周專業培訓課程，對自然美三通理論、「人證、物證、科學做見證」的品牌精神，以及東森集團線下導客...各種環節都清楚掌握，讓東森購物導客到店體驗的會員一試成主顧，業績持續成長，建立的好口碑為未來發展奠下良好基礎。

▲▼東森自然美新竹竹北成功二店。

經過半年挑選店址，郭子菁老師選上交通便利、鬧中取靜的竹北市成功二街，在9/3東森自然美竹北二店正式開張，原本音樂教室的格局和裝潢幾乎不用太多更動，耗資200萬元主要在添購完善的器材，岩盤浴、太空艙以及5間美容室，提供消費者專業優質的服務和產品，和顧客慢慢培養感情、傳達正確養膚的觀念和作法，透過肌膚檢測儀讓消費者清楚掌握每一次調理過後的皮膚狀態，到店護理搭配居家保養產品，全方位幫助愛美女性擁有透亮的肌膚。郭子菁相信，過去一窩蜂做醫美的風潮，已逐漸回歸，要靠專業護膚養膚，才是真正長遠、保持青春美麗的不二法門。

東森自然美竹北成功二店

地址:新竹縣竹北市成功二街93號

電話:(03)668-8497