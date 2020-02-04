慎入！30歲男背長17顆巨大囊腫　爆破噴出黃色膿液如「乳酪惡夢」

▲TLC《問題皮膚救星》聚焦英國知名皮膚外科醫師「艾瑪克雷松醫師」的真實診療故事。（圖／翻攝自TLC 旅遊生活頻道）

實習記者施怡妏／綜合報導

TLC《問題皮膚救星》聚焦英國知名皮膚外科醫師「艾瑪克雷松醫師」（Emma Craythorne）的真實診療故事，一名壯男背部長了17顆巨大囊腫，如果囊腫破掉會流出黃色膿液，散發出的惡臭味令人不敢靠近，艾瑪克雷松醫師靠著他的醫術將男子的皮膚病治好。

LC旅遊生活頻道《問題皮膚救星》節目中聚集優秀的皮膚科醫師，替患者治療皮膚上的問題。男子史考特（Scott）在20歲時後背上長了許多青春痘，一開始以為只是輕微的症狀，到了30歲之後發現整個背上長滿了囊腫及粉刺，數量多達百顆。

30歲的史考特是車商的銷售經理，因為工作需要常常與客戶交談，每天都必須穿著襯衫，為了避免背上的痘痘破掉流出黃色的膿液而把衣服染色，都會多帶兩件襯衫在身上以備不時之需。直到他遇到艾瑪醫師，才將被上的17顆大囊腫和百顆的黑頭粉刺清乾淨，幫助他脫離「乳酪惡夢」。

▲囊腫破掉會流出如乳酪般濃稠的黃色膿液，散發出的惡臭令人不敢靠近。（圖／翻攝自TLC 旅遊生活頻道）

28歲的露易絲（Louise）從5歲開始就受「濕疹」之苦，使用類固醇23年，只要停藥就會劇烈搔癢、脫屑以及反覆的流膿發炎，讓她無法好好睡覺，每天只能睡2個小時。露易絲每天都必須更換床單，搔癢後破皮流出的血和分祕物會沾染到床單。

不只是身上，露易絲連臉部都有嚴重症狀，導至她對自己沒有自信不敢出門，甚至討厭自己。艾瑪醫師替她解決了多年來的困擾，讓她重回自信，走入人群中。