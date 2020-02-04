要求公開防疫物資數量！侯友宜轟「7天2片」：中央曾說口罩絕對足夠

▲新北長侯友宜。（圖／新北市政府提供）

記者羅婉庭／新北報導

針對行政院決定6日起口罩將採實名制購買，對此，新北市長侯友宜4日表示，在中央願意解決問題、提出方法，但是中央日前不斷說口罩適量絕對夠用，過沒幾天突然發布「7天2片」的限制，對於需要的人來說真的夠用嗎？既然中央說口罩充足，就應清楚公開防疫物資數量。

防疫是從中央到地方，要全力的上下一心共同面對的；地方首長看到問題提供給中央，讓中央面對、解決問題。現在中央願意面對口罩的問題，提出了解決的方法，這是一個改變、是一個態度。

侯友宜話鋒一轉表示，但中央提出來的辦法的過程中，原本是每人一次限買3片，不限次數，突然變成7天2片，衛福部當時所公布的4大戴口罩原則中，特別提醒民眾進出封閉的空間、人潮擁擠的地方，建議民眾還是要戴上口罩；衛福部提出此決策後，試想，如果民眾每天要坐捷運、大眾運輸上班的人，7天2片夠嗎？

侯友宜表示，搭捷運、大眾運輸的通勤族不夠用，慢性病與感冒的人夠用嗎？外國朋友沒有健保，他怎麼領取？這些相關的配套的說明一定要講清楚，不然更會造成民眾的恐慌。

他指出，在過年前中央一直說口罩量絕對是足夠的，有4500萬個，不到短短幾天，目前到底還剩下多少？現階段每天可以產出多少量？分配給第一線的防疫醫護人員以及公務體系人員多少量？真正的配發到民眾的手上有多少量？這個也要講清楚說明白，讓大家很清楚。

侯友宜表示，最重要是源頭的管理，源頭如果管理的不清楚，到下游的末端用實名制的方式，讓民眾限縮得更少，拿不到口罩，民眾的疑慮會更多，心情會更緊張。所以他建議，既然中央說口罩充足，就把量要講清楚；如果是防疫物資真的不足，面對所有防疫這一場作戰，全民一定會更共體時艱、互相包容。

另外，首批從武漢返台胞共247人，其中5人後送收治負壓隔離病房，其餘分別送往國內北部的烏來、林口和中部等3處檢疫所。對此，新北市長侯友宜4日表示，新北市政府全力配合中央的指揮調度，包括後送、就醫與收容安置都已準備妥善。

侯友宜表示，中央的指揮調度地方政府全力配合，不管從後送、就醫或是收容安置，新北市政府上下一心。新北市會遵照中央指示辦理，該做的一定會把它做好，包括後送、就醫、收容安置以及現場的安全維護都會做好，相關作業流程都有一套處理機制，請大家放心。

他強調，中央要求的事項他一定做到，甚至會做得更多，例如春節前新北市全力啟動查察口罩，對於防疫物資囤貨也是第一個縣市政府查獲最多的，一定把賺國難財的惡意廠商找出來，絕不留情。