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Google Pixel 2後置鏡頭傳失靈！　國外用戶反映打開就當機

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▲2017 年最強拍照手機 Pixel 2 確認引進台灣。（圖／取自Google）

▲據傳最強拍照手機Google Pixel系列，出現系統崩潰問題。（圖／取自Google）

記者謝仁傑／綜合報導

Google的手機Pixel以出色的攝影功能聞名，藉著它開發的獨特軟體，即使只有單後置鏡頭，Pixel 3a系列依舊可以捕捉到非常優秀的照片，且Pixel 4系列開始具有雙鏡頭。但近日，國外相繼傳出一些Pixel 2和Pixel 2 XL的後置鏡頭系統出了問題。

根據外媒phoneArena報導，Reddit和Google的Pixel手機論壇，出現用戶抱怨手機上的相機應用程式無法開啟，甚至最早在9月Android 10的更新就出現了。儘管其他投訴與12月的安全更新有關，投訴的網友表示，雖然前置相機系統仍能運作，每次打開後置鏡頭的相機應用程式就會導致系統崩潰。

一位Pixel 2的用戶認為，系統故障問題與自動對焦感應有關，但即便如此，用戶也不可能自行修復。尤其，擁有Pixel 2的用戶大多都過了保固期，一位用戶表示，Google要求他支付180美元來修理，因此許多人抱怨Google並沒有展現要為用戶解決這個問題的誠意。

若用戶的Pixel相機無法運作，或許可以嘗試聯繫Google，透過進入「設定 ＞ 提示和支援 ＞ 電話」或選擇「聊天」，向客服提出支援。

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