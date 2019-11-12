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Google Pixel 4 XL星空實拍技巧分享：長曝4分鐘、拍不同的夜景

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▲可拍出銀河的Goolge年度旗艦機Pixel 4 XL。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

今年度的旗艦新機各具特色，Apple iPhone 11 Pro系列強打的“deep fusion”著重可以拍出更多影像細節，獲得各界一致好評，Google Pixel 4系列直接搬出可以拍出一整片銀河的”Astrophotography“功能，第一時間成功登板全球各國科技媒體首頁版面，兩者殊途同歸，都是AI應用的最佳教科書，針對後者這「天文攝影功能」，記者透過多次實測，提供相關心得給讀者們參考。

▲透過Pixel 4 XL可以成功拍出星空照、左上一條線的是飛機飛行軌跡。（圖／記者洪聖壹攝，拍攝地點：陽明山）

在分享拍攝體驗之前，先分享自己的成長過程當中的幾段小故事，因為印象當中，記者拍攝星星從來沒有成功過。

第一次有印象的星空，是每年回到雲林鄉下，30多年前，那時沒有什麼光害跟空汙，只要到了半夜，抬頭一望都是星星，可惜當時手邊沒有什麼拍攝工具可以紀錄。

大學時期為了交作業，和分組的組員一同去了陽明山，拿著FM2、啟動B快門，試圖想要拍下星空，可惜拍攝過程中，有同學拿著手電筒想要看看相機有沒有架好，造成整卷底片完全曝光，拍星星的企劃，也改為其他形式進行。

成為上班族後，印象最深的就是趁著夏天去埡口露營，那次原本只是想要感受一下深林野趣，結果意外看見「銀河」。那種「滿坑滿谷的星星」前所未見，比這次Google團隊分享的「銀河」還要更美，不過當時帶的是Sony Cyber Shot W1，所以這種經驗除了口述，也無從分享。

所以 Google Pixel 4系列能夠透過一顆 1220 萬畫素（光圈F1.7、等效焦距28mm）主鏡、一顆1600 萬像素（光圈F/2.4、等效焦距45mm）長焦鏡的配置，搭配手機演算法，不但能拍星星，還能成功拍出銀河。

▲Pixel 4 XL配置1220 萬畫素主鏡＋一顆1600 萬像素長焦鏡拍攝組合。（圖／記者洪聖壹攝）

從實際拍攝資訊來觀察，Pixel 4的天文拍攝功能主要是使用1220萬畫素這顆鏡頭拍攝，實測每拍攝約15秒，就會做一次「相片微調」。記者最長測試時間為4分鐘左右，也就是說如果天上有烏雲、風又很大的情況下，那麼按下拍攝鍵之前可以稍微估算一下雲飄走的速度，最終拍攝結果可能是沒有烏雲的星空照。下方圖片為這幾次實際拍攝的成果（曝光時間約2~4分鐘）：

▲▼實測每拍攝約15秒，就會做一次「相片微調」，拍攝前可大約估算雲飄走的時間，就可以拍出乾淨星空。（圖／記者洪聖壹攝，拍攝地點：陽明山）

透過Pixel 4拍星星，要成功啟用手機「天文攝影功能」並且成功拍出星星，有幾個需要注意的地方：

1. 手機必須要在極低光源對焦螢幕當中的「亮點」，如此就會比較容易啟動「天文攝影功能」

2. 由於曝光時間較長，強烈建議使用手機三腳架，如果沒有，可以使用石頭，或者樹枝來替代，下方圖片就是用樹枝當腳架拍攝：

▲用樹枝、石頭架著也能拍出星空。（圖／記者洪聖壹攝）

▲放在汽車車頂直接往天空拍，也能拍出星空。（圖／記者洪聖壹攝）

另外，依照記者微薄的攝影經驗，想要拍出好看的星星，以下幾點經驗提供給想要拍星空的Pixel 4系列用戶：

1. 挑選無雲或少雲天氣

2. 遠離光污染地區拍攝

3. 儘量避開月光干擾，可透過建築物、最好在深山內，可透過山來擋月光

4. 同3.，冬天拍攝時間在入夜或凌晨4~5點最佳

5. 星星很多的話，曝光時間至少要超過30秒，如果星星很少，一般還是建議拍4分鐘

6. 記得穿禦寒衣物

7. 台灣的銀河季大致為每年3月-10月，冬天想要拍出銀河的機會不大

▲▼天文攝影功能可以拿來拍出「帶有星空的夜景」。（圖／記者洪聖壹攝）

就像記者前幾次拍攝星星的經驗一樣，這次拍攝星星並不算成功，不過相較以往可能要帶許多裝備、花費許多精神才能勉強紀錄眼前的銀河，現在透過Pixel 4系列手機就能輕鬆記錄下來，這個「天文攝影」功能再次讓人感受到，Google持續嘗試讓智慧型手機成為人們隨身的「智慧小幫手」，就連拍照都希望能達到「所見即所得」的攝影最高境界。此外，記者也特別向開發團隊、以及所有特別評測該項功能的新聞同業們致敬，因為，它真的不是那麼容易。

▲僅以此Pixel 4 XL星空照，向開發團隊，以及特別評測該項功能的新聞同業們致敬。（圖／記者洪聖壹攝）

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