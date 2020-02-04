妻兒4人被保姆燒死...2年後他捐「5000口罩」助疫情　網淚：他還相信人間

▲林生斌的妻子和3個小孩因保姆縱火而離世 。（圖／新周刊）

記者蔡儀潔／綜合報導

家住杭州的林生斌在2017年6月，因保姆莫煥晶惡意縱火，痛失妻子和3個小孩，令人羡慕的五口之家就只剩他一個。如今，面對肆虐的武漢肺炎疫情，林生斌捐助了5000個口罩，價值9萬元人民幣，「沒什麼，這是全國人民都關心的事情。」

據《新周刊》報導，震驚世界的杭州保姆縱火案發生在2017年6月22日，林生斌家的保姆莫煥晶用打火機點燃了客廳裡的一本書，並引燃了沙發和窗簾，而這一切只因她賭博輸光了錢，想用放火再滅火的方式博得雇主的感激，以此再開口借錢，結果沒想到火越燒越大，莫煥晶害怕了，她從消防通道逃下了樓。

▲令人羡慕的五口之家就只剩林生斌一人。（圖／新周刊）

大火燃燒了近2個小時，林生斌的妻子和3個孩子全部遇難。正在外地出差的林生斌第二天早上醒來時，這個令人羡慕的五口之家就只剩他一個人。莫煥晶一年後被執行了死刑，而林生斌的人生卻從此被迫走上了另一條軌道，他曾在微博寫道，「我的餘生就這樣開始了，無論是過去還是現在，這都是我不曾選擇的人生。也是我完全沒有做好準備的人生，這一切都令我無法想像。」

在妻兒遇難40多天後，林生斌在江西一家寺廟受戒，成為皈依弟子。隔天淩晨4點，失眠的他起身散步，卻不慎滑下30多公尺高的斜坡，脊柱、右臂、右胯、前額多處骨折和擦傷，住院就住了3個多月，「那時候真希望自己就這麼一走了之。」

曾經不相信人死後有靈魂的他，開始每週去廟裡為妻兒念誦經文，甚至找了靈媒，想用通靈的辦法跟妻子取得聯繫，而他唯一拒絕的是看心理醫生，因為他知道心理醫生會讓他忘記這件事，他不願忘記，寧可忍受這樣的痛苦。

▲ 林生斌的刺青。（圖／新周刊）

第二年春天，林生斌產生了一個念頭，要把妻子和孩子們的形象紋在自己的背上。當時刺青師非常震驚，說「這何必呢？你早晚會有自己的生活。」對此，他說「不」，把妻兒紋在了守護天使的四周，3個孩子手裡都拿著自己最愛的玩具，分別是指尖陀螺、毛絨玩具和蜘蛛俠的公仔。

2年來林生斌到各地旅行，日本、澳洲、西藏，還去了大涼山，他給大涼山深處的孩子們帶了滿滿一車的物資，後來又出資在瀘沽湖旁邊建了一所小學。在此次武漢肺炎疫情中，杭州紅十字會在《杭州日報》上公佈了獲捐物資明細，清單裡就有林生斌。

▲清單公示圖。（圖／新周刊）

林生斌隨後在受訪時表示，「沒什麼，這是全國人民都關心的事情。現在口罩比較緊缺，我也是不斷地在找管道，希望能買到一些口罩，給一些有需要的人。」

他接著說，「我打電話聯繫了國內外各種管道，希望能出一份力。聽說杭州這邊比較緊缺，我就先捐杭州這邊。我現在還在搜集，今天又收了1000個，明天給醫院寄去。這個是每一個中國人看到，我想他們也都會出一份力。」

1月27日大年初三那天，他還在微博上說，「這幾天也沒聯繫上物資，沒出上一份力」，第二天他就捐了5000個口罩。現在他微博下的留言，主色調已經不再是安慰和悲慟了，更多的是網友們對他的祝福。其中一條評論被頂到最高光的位置，「他還在相信人間，我們為什麼不呢？」