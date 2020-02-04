　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

微小有力的光！武漢封城醫護難通勤　市民自組「救援車隊」接送上下班

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 民眾自願加入救援車隊，接送醫護人員上下班。（圖／翻攝自微信公眾號／一條）

實習記者羅明輝／綜合報導

武漢封城已經超過10天，由於交通系統停運，當地大多數的醫護人員只能走路或騎車上下班。不少市民見這些防疫鬥士通勤艱辛，於是自願組織救援車隊，每天免費接送約200名醫護人員往返住家、醫院，在被肺炎蹂躪的這座城市，給予前線微小卻又充滿力量的支援。

綜合陸媒報導，截至30日為止，武漢地區共有6萬多名醫護人員投入救援，還有42支醫療隊也來到武漢幫忙，不過自從武漢23日封城後，當地的交通系統隨即停擺，對於這些每天必須早出晚歸的醫護人員來說，造成了相當多困擾。

「沒有交通系統，他們平時要怎麼上班？」創立武漢「123救援車隊」的38歲上班族黃曉民提到，他到公司的途中會路過4間醫院，這幾天經常能看見上完夜班的醫護人員「攔車不便」的狀況，他心想自己其實可以順路送他們一程，於是便在微信上成立一個「武漢醫生出行互助群」，找來同事、同學一起做「接送司機」，不知不覺就吸引了越來越多人加入。

黃曉民說明，之所以取名「123車隊」，除了因為1月23日正好是封城的日子期外，「1、2、3！」也像是一個開始行動的口號，「後來我們還發現這剛好和武漢話的『管得寬』諧音很像」。

▲ 黃曉民成立武漢「123救援車隊」，目前已經有超過90名司機 。（圖／翻攝自微信公眾號／一條）

他說道，「一開始，我沒有帽子和護目鏡，戴著泳帽、泳鏡就直接開始做任務了，後來有位年輕護士送了我面罩。不久，隨著消息傳開，全國有許多人都陸續給我寄來一些防護服、口罩，甚至武漢還有一間小便利店，專門給我們留了2箱消毒液。我們可以說是『開局一台車，裝備全靠撿。』

黃曉民表示，現在車隊已經有90多個司機，其中有才20歲出頭的年輕小伙子，還有十分之一的司機是女性，他們每天接送約200名醫護上下班，每個人每天平均接3到5單，「我自己最多一天曾接了10單，早上6點多出門，到晚上7點多回家。」

▲▼ 黃曉民接送一名已經值班24小時的護士回家。（圖／翻攝自微信公眾號／一條）

▲ 黃曉民接送一名已經值班24小時的護士回家。（圖／翻攝自微信公眾號／一條）

黃曉民談到，為了防護，他們要求司機和醫護盡量少交談，畢竟大家也都是陌生人，所以車上總是很安靜，「不過我在等紅燈的時候，偶爾會跟他們講一下話。」

他也補充，醫護人員上班時都沒有自己的時間，穿著防護衣就連上廁所都很困難，只能包紙尿褲應急，緊繃、忙碌地工作讓他們完全無法停下來喘口氣，因此這些醫護人員上車後，往往馬上就能睡著，「我曾經問過一位護士等到疫情過去，她最想做甚麼？她說她只想好好喝口水，再睡48個小時。」

ET快訊
武漢肺炎病毒出現「驚人突變」　科學家：需嚴密監控
泰國新增6起確診！累積達25例　成陸境外感染人數最多國
山東臨沂宣布封城　祭出9措施「封閉式管理」
范瑋琪「口罩事件」慘遭出征圍剿　歌手好友痛斥：拿出良心做人吧
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

站第一線抗疫！武漢醫師確診肺炎…戴氧氣罩吐心聲：其實我不意外

醫療物資分配不均　湖北紅十字會3幹部遭調查

獨家追蹤／等12天終返台！　她回憶武漢封城：不知會做這麼徹底

第二批武漢台商「正在報到」　徐正文：依計劃2/5飛回

灰衣女「狂賞巴掌」...5女學生排排站領處罰！　畫面曝光...網氣炸：太囂張

天津再開3座「小湯山」　56病例備2130張床位

中美貿戰、反送中衝擊 香港經濟10年來首度負成長

絕大多數是輕症！　患者「平均住院9天」能出院...陸衛健委：治療效果不錯

山東臨沂宣布封城抗疫　祭出9措施「封閉式管理」

微小有力的光！武漢封城醫護難通勤　市民自組「救援車隊」接送上下班

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

雷雷雷／陳韻如魔化橫刀奪愛　假扮黃雨萱親李子維...網發毛:太恐怖

小便完「抖一抖」恐有性功能障礙！ 肌肉反射出狀況...近半數男性中標

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

李光洙.宋智孝.HAHA玩tempo遊戲　瘋狂失敗太丟人「要求重拍」...N遍！

深深鞠躬25秒！高雄「罷韓二階」　連署5天衝破11萬份

站第一線抗疫！武漢醫師確診肺炎…戴氧氣罩吐心聲：其實我不意外

醫療物資分配不均　湖北紅十字會3幹部遭調查

獨家追蹤／等12天終返台！　她回憶武漢封城：不知會做這麼徹底

第二批武漢台商「正在報到」　徐正文：依計劃2/5飛回

灰衣女「狂賞巴掌」...5女學生排排站領處罰！　畫面曝光...網氣炸：太囂張

天津再開3座「小湯山」　56病例備2130張床位

中美貿戰、反送中衝擊 香港經濟10年來首度負成長

絕大多數是輕症！　患者「平均住院9天」能出院...陸衛健委：治療效果不錯

山東臨沂宣布封城抗疫　祭出9措施「封閉式管理」

微小有力的光！武漢封城醫護難通勤　市民自組「救援車隊」接送上下班

超硬！俄羅斯擬驅逐武漢肺炎外國患者　疫情列為「非常危險」

台指期反彈大漲210點　分析師：是回升還是反彈？大陸能否如期開工是關鍵

白汪「貓姿躺沙發」選擇性失聰　聽見這3字秒回頭：不早說！

HBL／8強賽恐破天荒「閉門打」　體育署6日公布說分明

激帥公民教師黃益中迎40歲...喜收演藝圈密友「死亡鐵路」生日禮！

武漢肺炎暑假晚放！台東熱氣球嘉年華順延7月中開幕　仍有51天

站第一線抗疫！武漢醫師確診肺炎…戴氧氣罩吐心聲：其實我不意外

豹貓菸酒嗓大喊「老公～」 　15秒後他真的出現了驚呆6千人

交往10年甜嫁辰亦儒　曾之喬：心打開後，這世界很多人愛妳！

交通規則莫相記　南警交通大執法守護用路人安全

大陸熱門新聞

百貨公司5例確診　傳播方式揭開

慈濟募集醫療物資　30萬口罩上萬件防護衣捐大陸

快訊／杭州凌晨宣布封城！　採最嚴禁令

247武漢台商回家　獨漏懷胎七月的她

陸科學家發現病毒出現「驚人突變」

兩岸WHO角力 國台辦：多次向台通報防控訊息

不斷更新／武漢肺炎「7hrs爆增2356例」累計425死

70萬片口罩送達陸疫區　環球網：台灣同胞愛心沒有缺席

香港首宗死亡個案！39歲男病患心臟停頓

林鄭月娥下令　限制公務員戴口罩

大陸外交部求救！　迫切急需醫療口罩

香港出現首例武漢肺炎死亡病例！

鍾南山：不需每次出門都換口罩

新增64死！大陸武漢肺炎累計2萬438人確診

更多熱門

相關新聞

7天2罩不夠用？美女主播：我出門都不戴口罩

7天2罩不夠用？美女主播：我出門都不戴口罩

大陸武漢肺炎持續延燒，全台引發口罩之亂，中央疫情指揮中心宣布2月6日起開始實施「口罩實名制」，每人憑健保卡在藥局購買，7天內限買2片。然而消息一出引起不少民眾質疑一個禮拜只有兩片根本不夠。對此，年代新聞主播陳園淳在臉書發表了看法，並透露自己「出門從不戴口罩」！

武漢肺炎惹禍！郵輪提早返港

武漢肺炎惹禍！郵輪提早返港

總統府：台灣不應是健康拼圖遺落的一角

總統府：台灣不應是健康拼圖遺落的一角

4千5百萬口罩庫存去哪了？政院官員：各國都缺貨只能靠台灣自己的產能

4千5百萬口罩庫存去哪了？政院官員：各國都缺貨只能靠台灣自己的產能

湖北民眾打牌「沒戴口罩」　公安衝進屋砸爛麻將桌

湖北民眾打牌「沒戴口罩」　公安衝進屋砸爛麻將桌

關鍵字：

武漢肺炎救援車隊黃曉民武漢醫護人員

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

史瓦帝尼WHO上挺台　慘遭主席狠打斷

1名旅客送桃園　急診室外設帳篷

快訊／「世界夢號」3名武漢肺炎確診

周錫瑋：口罩不夠進口就好啦

百貨公司5例確診　傳播方式揭開

高鐵女「戴口罩狂咳嗽」！網一看圖卻怒了

湖北女孩留遺書「我死不瞑目」！

對謝和弦還有愛嗎？　Keanna回應了

韓187cm男神入伍前有小孩悄悄秘婚！

快訊／爸爸放家人在公園下車　隨後自焚慘死車內

羅蘭德士林夜市被粉絲包圍

「帝王牛郎」羅蘭德士林市場打卡

即／口罩實名制2/6上路　蘇貞昌說話了

歷史一刻關鐵門！防疫員檢疫247人

慈濟募集醫療物資　30萬口罩上萬件防護衣捐大陸

更多

最夯影音

更多
「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...
海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面