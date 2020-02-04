微小有力的光！武漢封城醫護難通勤　市民自組「救援車隊」接送上下班

▲ 民眾自願加入救援車隊，接送醫護人員上下班。（圖／翻攝自微信公眾號／一條）

實習記者羅明輝／綜合報導

武漢封城已經超過10天，由於交通系統停運，當地大多數的醫護人員只能走路或騎車上下班。不少市民見這些防疫鬥士通勤艱辛，於是自願組織救援車隊，每天免費接送約200名醫護人員往返住家、醫院，在被肺炎蹂躪的這座城市，給予前線微小卻又充滿力量的支援。

綜合陸媒報導，截至30日為止，武漢地區共有6萬多名醫護人員投入救援，還有42支醫療隊也來到武漢幫忙，不過自從武漢23日封城後，當地的交通系統隨即停擺，對於這些每天必須早出晚歸的醫護人員來說，造成了相當多困擾。

「沒有交通系統，他們平時要怎麼上班？」創立武漢「123救援車隊」的38歲上班族黃曉民提到，他到公司的途中會路過4間醫院，這幾天經常能看見上完夜班的醫護人員「攔車不便」的狀況，他心想自己其實可以順路送他們一程，於是便在微信上成立一個「武漢醫生出行互助群」，找來同事、同學一起做「接送司機」，不知不覺就吸引了越來越多人加入。

黃曉民說明，之所以取名「123車隊」，除了因為1月23日正好是封城的日子期外，「1、2、3！」也像是一個開始行動的口號，「後來我們還發現這剛好和武漢話的『管得寬』諧音很像」。

▲ 黃曉民成立武漢「123救援車隊」，目前已經有超過90名司機 。（圖／翻攝自微信公眾號／一條）

他說道，「一開始，我沒有帽子和護目鏡，戴著泳帽、泳鏡就直接開始做任務了，後來有位年輕護士送了我面罩。不久，隨著消息傳開，全國有許多人都陸續給我寄來一些防護服、口罩，甚至武漢還有一間小便利店，專門給我們留了2箱消毒液。我們可以說是『開局一台車，裝備全靠撿。』

黃曉民表示，現在車隊已經有90多個司機，其中有才20歲出頭的年輕小伙子，還有十分之一的司機是女性，他們每天接送約200名醫護上下班，每個人每天平均接3到5單，「我自己最多一天曾接了10單，早上6點多出門，到晚上7點多回家。」

▲ 黃曉民接送一名已經值班24小時的護士回家。（圖／翻攝自微信公眾號／一條）

黃曉民談到，為了防護，他們要求司機和醫護盡量少交談，畢竟大家也都是陌生人，所以車上總是很安靜，「不過我在等紅燈的時候，偶爾會跟他們講一下話。」

他也補充，醫護人員上班時都沒有自己的時間，穿著防護衣就連上廁所都很困難，只能包紙尿褲應急，緊繃、忙碌地工作讓他們完全無法停下來喘口氣，因此這些醫護人員上車後，往往馬上就能睡著，「我曾經問過一位護士等到疫情過去，她最想做甚麼？她說她只想好好喝口水，再睡48個小時。」