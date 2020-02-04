69歲患者「隱瞞武漢返回」還到處趴趴走　害30多名醫護密切接觸！

▲武漢肺炎疫情擴散。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

四川省雅安市衛健委2月3日通報，雅安市一69歲侯姓確診患者治療中多次隱瞞自己途經武漢漢口返回雅安事實，致治療中30多名醫護密切接觸。目前，雅安市應對新冠肺炎應急指揮部表示，將對候男進行專項調查，查實後依法依規從嚴懲處。

通報顯示，現年69歲的侯男是天全縣人，1月18日從漢口乘動車（車次G615，三號車廂）於當日下午到達成都，然後乘私家車返回天全，途中在雨城區多營鎮某餐廳晚餐，1月27日因「反復咳嗽、咯痰伴心累、急促」在天全縣人民醫院入院，1月31日確診為新冠肺炎。

▲穿著防護衣的保全人員站在北京地鐵站入口處檢查乘客體溫。（圖／達志影像／美聯社）

目前，經初步調查，侯男有意隱瞞途經武漢漢口返雅的事實，且多次在外活動，密切接觸群眾達100餘人。更為惡劣的是，在天全縣人民醫院主診醫生和縣疾控中心工作人員多次詢問是否有武漢、湖北等地居住和旅遊史的情況下，他仍然否認，導致有30多名醫護人員密切接觸，造成嚴重後果，給市、縣疫情防控工作造成嚴重的不利影響。

通報表示，經雅安市應對新冠肺炎應急指揮部研究決定，責成市縣公安、衛生健康、監委等部門負責，按照《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國傳染病防治法》、《中華人民共和國治安管理處罰法》、《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理妨害預防、控制突發傳染病疫情等災害的刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》等相關法律法規、司法解釋和省、市指揮部通告要求，對侯男進行專項調查，查實後依法依規從嚴懲處，責成天全縣對該事件程序中幹部是否盡責、精准排查是否到位等情況進行倒查，對失職人員嚴肅問責。